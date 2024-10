BayWa r.e Ã©tend la collecte du financement participatif pour sa centrale agrivoltaÃ¯que de Bancheraud

Le financement participatif pour le projet agrivoltaïque de Bancheraud dans la Creuse est un succès, 50 000 € ayant été collectés à ce jour. Un déplafonnement est prévu et la collecte est étendue de 20 000 euros, exclusivement réservés aux riverains. Ce projet agrivoltaïque porté par la société BayWa r.e. prévoit d’associer sur une même parcelle une production solaire et une activité pastorale (élevage de moutons) sur 22 ha de prairies permanentes. Développé depuis 2022, il est actuellement en phase d’instruction auprès de la préfecture de la Creuse et pourrait être mis en service à l’horizon 2028, sous réserve d’obtention des autorisations. Une fois opérationnel, le parc solaire d’une puissance de 14 MWc devrait produire 19 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 4 000 foyers (plus de la moitié de la population de la communauté de communes Creuse Confluence), tout en permettant l’élevage d’un troupeau de 100 à 150 brebis.