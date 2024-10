Energies de Loire remporte un AO de la CCI 49 pour la rÃ©alisation de centrales PV sur ses sites de Cholet et Angers

L’entreprise Energies de Loire dont le siège social est basé à Candé (49) a remporté un appel d’offres de la CCI 49 pour la réalisation de centrales photovoltaïques sur deux sites de formations : le Campus Eurespace de Cholet et le Centre Pierre Cointreau d’Angers. Détails !

Ce marché prévoit l’installation de centrales sur toitures et sur ombrières de parkings pour une puissance cumulée de près de 1,2 MWc et 5 200 m² de panneaux solaires qui seront déployés courant 2025. L’électricité produite sera valorisée pour partie en autoconsommation directement sur les sites et le surplus sera valorisé en autoconsommation collective auprès des entreprises voisines. La production annuelle sera d’environ 1 300 MWh/an, ce qui représente une consommation électrique équivalente à 430 foyers (hors chauffage).

« Ce projet clé en main 100% local illustre parfaitement le savoir-faire et l’accompagnement proposés par notre société. Notre ADN est de créer les conditions permettant aux acteurs locaux de maîtriser durablement leurs besoins énergétiques en produisant une énergie locale bas carbone : on est en plein dedans ! Au-delà des phrases, ces 1,2 MWc représentent plus de 4 équivalents temps plein sur le territoire, ce n’est pas neutre ! » a déclaré David Leroueil co-fondateur de la société ligérienne qui a déjà installé 50 MWc (250 000 m² de panneaux solaires) sur le territoire en équipant des toitures, des ombrières de parking et des petites centrales au sol.