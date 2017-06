BATIMAT 2017 : SUNPARTNER prÃ©sentera Oline, une fenÃªtre opacifiante, autonome et connectÃ©e

SUNPARTNER Technologies, spécialiste de l’énergie solaire et des surfaces intelligentes, participe pour la 1ère fois au salon BATIMAT du 6 au 10 novembre 2017. L’entreprise présentera sur son stand : Oline, une fenêtre opacifiante, autonome et connectée ainsi que sa gamme de vitrages et de bardages colorés photovoltaïques dédiée au marché du bâtiment. Rappelons que depuis un an, SUNPARTNER Technologies adresse le marché bâtiment et se positionne comme un fournisseur de briques technologiques au service des acteurs de la construction, du bâtiment et de l’énergie. Dans ce cadre, l’entreprise collabore avec des géants du secteur, au premier rang desquels Vinci Construction.

Aujourd’hui, SUNPARTNER va plus loin et fait le choix de développer et commercialiser sa propre gamme de produits. Oline en est la première illustration. Ludovic Deblois, Président et cofondateur de SUNPARTNER Technologies explique « Pour le secteur du bâtiment, la stratégie de croissance de SUNPARTNER repose sur le déploiement d’unités industrielles en France et à l’étranger permettant le déploiement de nos gammes de solutions. Nous souhaitons conserver notre esprit entrepreneurial et avant-gardiste pour contribuer à la ville de demain, intelligente, humaine et connectée dans laquelle les énergies renouvelables sont un levier de transformation. C’est guidé par cette ambition que nous intégrons dans le verre l’intelligence nécessaire à une gestion plus durable et à une faible empreinte énergétique des bâtiments. »

Oline : connected smart window

Oline est une solution « trois en un » permettant de réunir dans un même produit une fenêtre, un brise-soleil et un store grâce à un vitrage opacifiant (SPD, électrochrome, PDLC, etc.) alimenté par une surface photovoltaïque esthétique.

Ainsi, ce double vitrage opacifiant se fonce ou s’éclaircit en fonction de la luminosité, tout en conservant sa transparence. Ce changement d’état est assuré sans apport extérieur d’électricité grâce à l’intégration d’un double vitrage photovoltaïque semi-transparent doté de la technologie WYSIPS® Design-Glass. Les cellules PV captent la lumière et la transforment en électricité. L’énergie ainsi produite permet d’alimenter le système d’occultation ainsi que l’électronique intégrée dans un boîtier de contrôle installé sur la menuiserie.

Connectée, la fenêtre Oline peut être commandée en temps réel de manière automatique par un système de pilotage centralisé ou directement par l’utilisateur depuis une télécommande. Les capacités opacifiantes de Oline réduisent de façon substantielle la consommation d’énergie d’un bâtiment, en diminuant notamment les effets de surchauffe et en permettant une gestion efficace de la climatisation. A cela, s’ajoutent un confort accru (protection contre l’éblouissement des occupants et surchauffe limitée des espaces intérieurs) et une simplicité d’utilisation et de pilotage. Economique, Oline permet de réduire les coûts d’entretien : les brise-soleil ne nécessitent aucune maintenance, seule la batterie est à changer tous les 5 ans. Modulaire, la solution « 3 en 1 » Oline autorise de multiples configurations : formats différents et placement de la surface photovoltaïque semitransparente (en allège, en imposte, latérale).

Plus d’infos…