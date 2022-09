BARJANE, Technique Solaire, Spie Batignolles et Biocoop inaugurent 24 000 mÂ² de toiture photovoltaÃ¯que Ã  Ollainville

Jeudi 22 septembre dernier, BARJANE, Technique Solaire, Biocoop, Spie Batignolles et la Mairie d’Ollainville ont inauguré une centrale photovoltaïque d’envergure en Région Ile-de-France. Installée et mise en fonction en début d’année en toiture de la plateforme logistique Biocoop à Ollainville (91), cette centrale d’une puissance de 2 MWc, produira 1,8 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 1 000 personnes.

« Cette nouvelle centrale photovoltaïque est la première centrale solaire BARJANE en Ile-de-France : cela ouvre une nouvelle étape dans la stratégie photovoltaïque du Groupe. Nous sommes producteur d’énergie renouvelable depuis plus de 10 ans, qui plus est sur des surfaces qui sont traditionnellement non utilisées. Cette nouvelle centrale vient s’ajouter aux 15 déjà en production en Région Sud et ouvre la voie pour de nouveaux développements photovoltaïques au nord de l’hexagone. 2 centrales BARJANE verront d’ailleurs le jour en Région Parisienne à horizon 2023/2024, confirmant ainsi la place de BARJANE comme 1er développeur français de centrales photovoltaïques en toiture d’immeubles logistiques » Julie Barlatier-Prieuret, co-fondatrice et directrice générale de BARJANE.

Une forte réduction de l’empreinte carbone du chantier

La centrale photovoltaïque est la touche finale d’un bâtiment exemplaire en matière de RSE, pour une logistique respectueuse de l’environnement. Grâce au travail collaboratif et aux engagements de chacun, ce projet qui conjugue économie circulaire, bien-être des utilisateurs et préservation de l’environnement est doublement certifié : HQE® niveau Excellent et BiodiverCity® niveau Excellent. La construction du bâtiment logistique de 28 000 m² pour Biocoop à Ollainville s’est faite sur le site de l’ancienne briqueterie de la ville, bâtiment désaffecté depuis 2013. Grâce à la réhabilitation de cette friche industrielle, ce sont plus de 43 000 tonnes de matériaux issus de la déconstruction qui ont pu être concassées et réemployées pour la construction de la plateforme. Cette démarche a permis tout d’abord une forte réduction de l’empreinte carbone du chantier, puisque, sans réutilisation sur site, l’évacuation de ces gravats aurait généré près de 150 tonnes de CO2, exemple même d’économie circulaire, mais aussi une limitation de l’utilisation des sols pour les nouveaux bâtis. Labélisé BiodiverCity® niveau Excellent, le site a été développé en veillant à respecter les différents axes du label qui prend en compte la biodiversité et le lien Homme-Nature.

Développer un bâtiment bas carbone

La plateforme logistique de 28 000 m² dispose de près de 10 000 m² de stockage en température dirigée entre 1°C et 14°C selon les espaces et les produits stockés. L’enjeu énergétique était donc important sur ce projet. Une installation frigorifique performante couplée à une isolation renforcée ont permis de veiller à limiter les consommations du bâtiment. L’installation de LEDs pour l’éclairage intérieur et extérieur, doublée d’une détection de présence et de luminosité permettent également de minimiser les consommations.

Lauréat des Grands Prix SIMI 2019

Ce projet a permis de redonner vie à un site à l’abandon et de recréer une activité économique sur le territoire. Il est porteur d’emplois et de dynamisme puisqu’il accueille 250 collaborateurs chaque jour. L’installation de cette nouvelle centrale photovoltaïque constitue la touche finale de ce bâtiment ancré dans une démarche RSE poussée. Lauréat des Grands Prix SIMI 2019 dans la catégorie Immobilier Logistique grâce à sa haute qualité architecturale, paysagère et environnementale, le projet dans son ensemble est un exemple en matière de développement durable.