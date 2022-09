Beem Energy atteint le 2ème MW solaire installé avec pour objectif les 5 MW installé d’ici 2023 !

En pleine crise de l’énergie, les solutions pour économiser et accéder à la sobriété énergétique sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des Français. Beem se bat depuis ses débuts pour offrir une solution permettant à chacun de produire une électricité verte et locale. Aujourd’hui, la start-up nantaise célèbre son deuxième MW d’énergie solaire avec pour objectif d’atteindre les 5 MW installés, soit la puissance d’un parc solaire industriel, d’ici 2023.

Après avoir atteint le premier MW cumulé installé en 18 mois après son lancement, la start-up Beem Energyvoit sa croissance s’accentuer en atteignant aujourd’hui le deuxième MW en seulement 3 mois. Une installation exponentielle, 6 fois plus rapide que la première, qui prouve que les ménages Français sont prêts à modifier leur changement de consommation.

Effacer un réacteur nucléaire

Un premier pas que 7000 “Beemers” (utilisateurs) ont déjà enclenché et qui contribue à l’effort collectif, dans le cadre des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dont le déploiement massif du solaire dans l’hexagone. En effet, si chaque maison française s’équipe au minimum d’un kit « plug and play » à brancher directement sur une prise de courant pour auto-produire 350kWh (soit l’équivalent annuel de la consommation d’un frigo, d’une box internet, d’un ordinateur portable et de cinq ampoules LED, environ 14% de la consommation hors chauffage d’un foyer de 3 personnes), alors cette autoproduction à l’année serait équivalente à celle d’un réacteur nucléaire.

Lancement du premier parc solaire collectif

Cette nouvelle étape permet à Beem de se projeter sur la trajectoire à mener pour prochaines années, avec une volonté : poursuivre le développement de son écosystème en se fixant comme objectif de dépasser les 5 MW d’ici la fin 2023 et lancer le premier parc solaire collectif. À l’heure où l’actualité met en avant la nécessité de favoriser de nouveaux moyens de consommation et l’implication des territoires pour des projets d’énergie renouvelable, Beem Energy appelle à bâtir une communauté énergétique autour d’un projet essentiel pour forger le monde de demain.

Encadré

Retour sur 2 ans de récompenses

Beem Energy a remporté les trophées d’innovation FILEX France 2020 dans la catégorie bas-carbone, la Médaille d’Or de la session GB Tech4City au CES de Las Vegas, sur 500 start-ups et le West Web Award de la Transition Ecologique. Tout récemment, la start-up a été nommée en tant que finaliste dans la catégorie « User Experience » pour le prix Fast Company’s 2022 Innovation by Design Awards et a reçu également le trophée TPE par RMC pour catégorie “Responsable & Durable” pour la région Ouest Des reconnaissances qui encouragent Beem à toujours placer les utilisateurs au cœur de leurs solutions