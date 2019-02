Avec SMA Repowering, les centrales photovoltaÃ¯ques sont parÃ©es pour l'avenir

Les centrales photovoltaïques déjà anciennes ne répondent pas toujours à toutes les exigences actuelles relatives à la production d’énergie solaire. SMA Solar Technology AG (SMA) propose désormais SMA Repowering, des solutions personnalisées pour moderniser les centrales photovoltaïques du monde entier. L’entreprise fait pour cela appel à des composants matériels de dernière génération et des solutions logicielles modernes ainsi qu’à des prestations de service et de maintenance améliorées. Les exploitants et investisseurs bénéficient d’un meilleur rendement, de technologies de pointe, de nouvelles possibilités d’exploitation et des garanties SMA.

La rentabilité d’une installation photovoltaïque dépend pour beaucoup de sa disponibilité, laquelle peut être considérablement améliorée par le biais d’une modernisation. Outre une augmentation des performances et de la production énergétique, les centrales photovoltaïques sont équipées de fonctions de gestion de l’énergie modernes, d’interfaces pour l’intégration des systèmes de stockage et le raccordement au réseau électrique public, et ce conformément aux normes actuelles relatives à la cybersécurité. La durée de vie et ainsi la rentabilité d’une centrale photovoltaïque modernisée par des professionnels sont nettement améliorées. De plus, le client fait l’économie des frais relatifs aux interventions SAV et aux pertes de puissance dues à des composants obsolètes.

« Ces dernières années, le développement technologique a été fulgurant dans le domaine des centrales photovoltaïques », affirme Boris Wolff, Executive Vice President de la Business Unit Utility chez SMA. « Depuis deux ans, nous constatons de plus en plus que les centrales photovoltaïques déjà anciennes ne répondent plus à toutes les exigences liées à la production d’énergie moderne et ne pourront pas faire face aux défis à venir. Les raisons sont variées : mauvaise qualité, technologies obsolètes, entretien insuffisant ou encore pièces de rechange indisponibles. Certains fabricants se sont également retirés du marché du photovoltaïque, ce qui a changé la donne », ajoute Boris Wolff. « Par ailleurs, les modifications des conditions cadres donnent lieu à de nouveaux modèles commerciaux, qui ne sont pas réalisables avec les technologies installées. »

Afin de déterminer précisément les besoins de modernisation de centrales photovoltaïques diverses, SMA propose désormais partout dans le monde une nouvelle prestation : Engineering Services. Les experts d’Engineering Services veillent à ce que les nouveaux composants, services et solutions logicielles soient parfaitement adaptés à la centrale photovoltaïque et à son environnement. Les exigences propres à chaque pays, comme par exemple celles des exploitants de réseau, sont également prises en compte.

