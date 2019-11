Avec plus de 90% dÃ©jÃ  rÃ©servÃ©s, Intersolar Europe 2020 est Ã  lâ€™image de lâ€™essor du marchÃ© du solaire en Europe

La tendance à la hausse du marché du solaire européen se poursuit : la croissance du photovoltaïque en Europe devrait atteindre les 20,4 gigawatts (GW) pour l’année en cours. C’est en tout cas ce qu’a annoncé récemment SolarPower Europe dans le scénario moyen de son Global Market Outlook. Ceci représenterait une progression de 80% par rapport à l’année précédente. Pour 2020, l’association professionnelle s’attend à une croissance additionnelle de 18%. La croissance fulgurante du photovoltaïque européen se reflète dans les réservations pour Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde. Sept mois avant le début du salon, près de 90% de la surface d’exposition sont déjà réservés. De nombreux nouveaux exposants seront présents l’année prochaine. Intersolar Europe aura lieu à Munich du 17 au 19 juin 2020, en même temps que trois autres salons de l’énergie, dans le cadre de The smarter E Europe, le plus grand carrefour européen du secteur de l’énergie.

Des taux de croissance annuelle à deux chiffres jusqu’en 2023

Les perspectives sont excellentes pour le marché du solaire européen, et ce même au-delà de 2020. Les pronostics à cinq ans de SolarPower Europe montrent des taux de croissance annuelle à deux chiffres jusqu’en 2023 et une progression de la puissance photovoltaïque installée atteignant 255 GW au total. L’Allemagne occupe la première place avec une croissance photovoltaïque attendue de 26,69 GW d’ici 2023 et une croissance annuelle de 10%. Elle est talonnée par l’Espagne, les Pays-Bas et la France.

Le marché du photovoltaïque en Europe connaît actuellement un renouveau, ce qui a des effets indéniables sur le taux d’occupation d’Intersolar Europe. Bien que la surface d’exposition se soit encore agrandie pour 2020, 90% des places ont déjà été réservées. Le nombre des nouveaux exposants a fortement augmenté. En 2020, The smarter E Europe accueillera 1 450 exposants et plus de 50 000 visiteurs sur 110 000 mètres carrés. Parallèlement à Intersolar Europe, la plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie organise trois autres salons professionnels : ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power.

Moteurs de croissance sur le marché du photovoltaïque

Il y a dix ans, les moteurs du marché photovoltaïque européen étaient les prix de rachat de l’électricité dans quelques rares pays. Aujourd’hui, le marché repose sur des bases solides. Les facteurs décisifs sont la baisse continue des coûts et la compétitivité accrue du photovoltaïque. Ainsi, rien qu’en 2018, les coûts de production du courant solaire ont baissé de 14% par rapport à l’année précédente. Dans des pays comme l’Allemagne, l’électricité photovoltaïque est désormais produite à l’échelle du mégawatt par de nouvelles installations au sol à partir de quatre ou cinq centimes le kilowattheure. Dans les régions européennes plus ensoleillées comme l’Espagne où les installations sont encore plus étendues, la production atteint un nombre de mégawatts à deux ou trois chiffres pour environ 2 centimes le kilowattheure.

Par conséquent, les modèles commerciaux non subventionnés gagnent en importance pour le financement des installations photovoltaïques. Même sans subventions, le courant solaire est de plus en plus rentable. Ainsi, selon SolarPower Europe, les entreprises ont conclu au cours des cinq dernières années des contrats d’achat d’électricité de gré à gré (PPA) avec des exploitants de centrales en Europe afin d’obtenir de l’électricité renouvelable pour un volume de 7,5 GW, dont 1,6 GW rien qu’en 2019. Entre-temps, des PPA pour de l’électricité renouvelable ont été signés dans 13 pays européens au premier rang desquels se trouvent actuellement la Scandinavie, l’Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne. Néanmoins, des projets de PPA se développent aussi ailleurs, notamment en Allemagne. L’annonce d’EnBW début octobre 2019 de construire le plus grand parc solaire d’Allemagne d’une capacité de 180 MW sans subventions au titre de la Loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) a fait sensation. Situé dans le land du Brandebourg, le parc devrait être mis en service en 2020.

La tendance est à l’autoconsommation est aux applications transsectorielles

En plus des PPA et de la vente directe d’électricité, les appels d’offres publics sont un moteur important pour un courant solaire à bas coût provenant principalement d’installations au sol et de grande taille. Ainsi, des projets photovoltaïques ont pu remporter des appels d’offres ne favorisant aucune technologie en particulier dans plusieurs pays européens. L’autoconsommation de courant solaire, que ce soit par les ménages privés ou les entreprises, a le vent en poupe dans de nombreux pays européens. En effet, l’électricité produite sur le toit est souvent moins chère que celle distribuée par le fournisseur sur le réseau. Les batteries aussi sont de plus en plus rentables. Ajoutons à cela la fin du rachat de l’électricité dans certains pays comme l’Allemagne, ainsi que les nouvelles possibilités d’application dans le cadre du couplage dit sectoriel, que ce soit pour l’exploitation de pompes à chaleur ou la recharge de véhicules électriques.

En Allemagne par exemple, 28ù des ménages privés qui prévoient de se doter d’une installation photovoltaïque souhaitent consommer eux-mêmes l’électricité ainsi produite. Tel est le résultat d’une enquête du cabinet d’études de marché EuPD Research réalisée en juillet 2019. L’autoconsommation est aussi favorisée par le « Clean Energy Package » de l’UE qui prévoit notamment de ne pas la taxer.

D’autres moteurs essentiels du photovoltaïque en Europe sont les objectifs de protection du climat et de développement des énergies renouvelables de l’UE et de ses membres. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE doivent baisser d’ici 2030 de 40% par rapport à 1990. La part renouvelable dans la consommation d’énergie doit augmenter pour atteindre au moins 32%. La nouvelle présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 dans l’UE et mise pour cela sur un nouveau „green deal“. Les perspectives pour le photovoltaïque continueront de donner des ailes à Intersolar Europe.