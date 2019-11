Aleo solar prÃ©sente sa nouvelle gamme de modules avec un climax Ã  333W

Le constructeur allemand de panneaux solaire Aleo solar vient d’officialiser le lancement de sa nouvelle série de modules à haut rendement X « High Efficiency », disponible dès janvier prochain. Grâce à l’emploi de cellules P-mono PERC plus grandes, les puissances des modules gagnent 3 à 4 %. Ainsi, l’un des best sellers actuels d’aleo sur le marché Français sera décliné en 2020 avec des puissances de 325, 330 et 333W. Notons que la classe de puissance de 333W, a spécialement été mise au point pour le marché résidentiel et l’autoconsommation (avec 3 modules 333Wc, on obtient 1kWc quasi-parfait).

Alors que les cellules 6 pouces au format standard ont une dimension de 156.75mm au carré (et donc une diagonale de 211mm), aleo va incorporer des cellules dites « Full square » de 158.75mm au carré. En matière de look, les modules à fond blanc seront encore plus esthétiques, puisque l’agencement de cellules parfaitement carrées fait disparaitre les losanges blancs entre les cellules, caractéristiques du mono cristallin, et tant décriés par les clients les plus exigeants.

Les modules de 60 cellules ont maintenant une dimension de 1716 x 1023 mm. Grâce à leur cadre de 42mm d’épaisseur, qui leur confère une bonne stabilité mécanique continue, le module est robuste et résistant aux phénomènes de torsion. Sa capacité à absorber les pressions des charges neige et les dépressions liées aux rafales de vents lui confère une durabilité de très long terme : les modules X affichent une résistance mécanique en pression pouvant monter jusqu’à 8000Pa, soit plus de 3 fois la norme généralement constatée des 2400Pa.

Désormais, aleo garantit 25 ans d’office tous les modules de sa nouvelle gamme X (garantie produit). Quant à la garantie de rendement, les modules sont garantis pour restituer encore 85% de leur puissance initiale à un horizon de 25 ans. Comme tous les modules aleo, ces nouvelles gammes s’accompagnent d’une philosophie orientée vers l’excellence et le suivi rigoureux des règles de l’art, en matière de fabrication PV. Le positionnement reste le même : n’employer que des nomenclatures issues de composants compatibles de la plus haute qualité disponibles actuellement dans l’industrie, puis les intégrer sur les gammes Haut Rendement, et de les dériver sur les gammes Elegante, Solrif et Projets.

Encadré

Les points clés des nouveaux modules Haut rendement

- Jusqu’à 333Wc pour les modules de 60 cellules; et de 250 à 265 Wc pour les 48 cellules. Versions Fond blanc ou Full black sont disponibles pour chaque taille de module.

- 25 ans de garantie Produit, en parallèle avec une prise en charge financière du transport et de la main d’œuvre de remplacement, en cas de produit défectueux.

- Maximum de 0.56% de dégradation annuelle, après 2 premières années de fonctionnement garanties à 98% minimum de la puissance nominale. 85.1% de puissance sont assurés au sortir de la 25ème année d’opération.

- Modules monocristallins PERC, exclusivement en 5 bus bars.

- 100 % exempts d’effet PID.

- Cadre de 42 mm d’épaisseur pour une stabilité et rigidité à la torsion maximum

-Taillés pour les conditions climatiques extrêmes : jusqu’à 8000 Pascal pour la charge de pression admissible

- En option, une garantie PLATINUM : il s’agit d’une garantie de remplacement à l’identique, éligible pour les installations jusqu’à 60 modules (même look, dimension, et compatibilité de puissance assurée sur tout le cycle) pour un aftermarket garantissant le réassort des produits d’origine. Qui n’a pas constaté qu’il était impossible de réassortir des modules identiques après seulement quelques années ?