Avec MÃ©tÃ©o Pros, Imerys toiture fait la pluie et le beau temps pour savoir quand implanter sa toiture solaire !

Lors de la pose de panneaux solaires ou de la rénovation d’une toiture, la planification et la préparation sont des étapes essentielles à respecter par les artisans pour bien réussir leurs projets. Mais s’il est un facteur difficile à maîtriser, ce sont bien les caprices de la météo qui peuvent ralentir un chantier. Soucieux de faciliter le travail quotidien de tous les professionnels de la toiture et de la façade, Imerys Toiture, leader de la tuile terre cuite et spécialiste de solutions pour toits et façades, lance Météo PROS, la première application mobile de surveillance météo et d’organisation de chantier.

Avec Météo PROS, les artisans sont les maîtres du et de leur temps

Développée en partenariat avec Météo Groupe, leader européen de la prévision météorologique, Météo PROS a été spécialement conçue par IMERYS Toiture pour répondre aux besoins de tous les professionnels de la toiture et des façades désireux d’introduire les données météorologiques dans la planification de leur chantier. Disponible gratuitement courant avril sur Google Play et l’Apple Store, Météo PROS est la première application qui propose à la fois aux artisans :

la surveillance météorologique de leurs chantiers,

et un outil de planification et d’organisation de ces derniers en fonction des conditions météos.

Répondant aux besoins d’informations en temps réel des professionnels, IMERYS Toiture les aide ainsi de façon simple à sécuriser et à optimiser leurs interventions en fonction des conditions météo tout en leur permettant d’être alertés en cas de risques d’intempéries.

Météo PROS : une utilisation intuitive

Une fois l’application téléchargée, l’accès sécurisé s’effectue simplement à l’aide des identifiants et codes d’accès habituels utilisés sur www.imerys-toiture.com ou en créant directement un compte sur Météo PROS. Dès lors, l’artisan peut utiliser l’outil sur plusieurs appareils (tablettes, smartphones…) et retrouver toutes ses informations. Après connexion et validation de son profil, il suffit simplement au professionnel de :

renseigner ses chantiers (nom de projet, localisation par saisie ou géolocalisation, descriptif, téléphone d’un contact sur place…),

personnaliser ses seuils d’alerte selon 4 critères pour chaque chantier en cours et à venir, en fonction de ses habitudes d’intervention (pluie en mm de précipitation, vitesse du vent, risque de neige, plages de températures).

Infos en temps réel

Il peut alors voir facilement sur l’écran d’accueil les prévisions météo heure par heure à 7 jours de ses prochaines réalisations, la tendance pour les 14 jours suivants et être alerté dès J-2 par notification en cas de prévision supérieure à ses seuils de vigilance pour chacun de ses chantiers. Pratique, une timeline permet de naviguer heure par heure sur la journée en cours, de visualiser d’un coup d’œil les alertes si l’une des variables dépasse les seuils définis et de vérifier la météo sur le reste de la semaine.

Grâce à une actualisation toutes les 6 heures à J-1 et toutes les heures le jour J, l’artisan dispose ainsi d’une information en temps réel la plus fiable possible. Directement depuis l’application, l’artisan peut enfin appeler son client, lancer un itinéraire, partager le chantier avec un collaborateur ou encore synchroniser les agendas de Météo PROS et de son smartphone. Avec Météo PROS et sa gestion des alertes développée spécifiquement pour la profession, IMERYS Toiture simplifie la surveillance météo des chantiers, de la planification à l’intervention. Inédit, ce nouveau service deviendra vite indispensable à tous les professionnels pour prendre les bonnes décisions en terme d’organisation, et ce dès le début de leurs chantiers.

Plus d’infos…