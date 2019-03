Avec le Sipperec, le soleil donne de lâ€™Ã©nergie Ã  un nouvel Ã©quipement sportif de Nogent-sur-Marne

Le Sipperec (Syndicat intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication) dispose désormais de sa 86ème centrale photovoltaïque en exploitation. Et il s’agit d’un nouvel équipement sportif. Le stadium Christian Maudry, équipé de 600 m² de panneaux solaires photovoltaïques, a été inauguré, samedi 16 mars, à Nogent-sur-Marne en présence de son maire Jacques J.P.Martin, Président du Sipperec, Président du Territoire ParisEstMarne&Bois.

Avec ce bâtiment, la collectivité a bénéficié de l’accompagnement du Sipperec, depuis les phases d’études jusqu’à sa mise en service. Ce projet est emblématique de l’accompagnement proposé par le Sipperec aux collectivités pour le développement des énergies renouvelables. En effet, le Sipperec propose conseils et assistance aux collectivités tout au long de leurs projets de développement de solaire photovoltaïque sur les constructions neuves ou les opérations de réhabilitations de leurs bâtiments publics de façon à répondre au mieux à leurs attentes, notamment dans le cadre des réglementations thermiques en vigueur (RT 2012 et RT 2020) et des labels énergétiques visés.

A côté de cette mission de suivi de projets, le Sipperec propose également de reprendre l’exploitation et la gestion des installations avec un suivi de la production des panneaux au jour le jour et leur maintenance. Deux volets d’intervention que le Sipperec a engagés, notamment, avec la Région Ile-de-

France, qui a confié au syndicat, pour ses lycées, la reprise des installations existantes et l’accompagnement pour la réalisation de nouvelles centrales sur les lycées neufs. *

Caractéristiques de cette installation

 600 m² de 363 modules photovoltaïques pour une puissance de 98 kWc

 Production annuelle attendue : 93 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 36 foyers

 8 300 kg d’émission de CO 2 évités/an

