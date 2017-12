Autoconsommation partielle dans l'ESP'ACE de Saint-Martin d'HÃ¨res

A Saint-Martin d’Hères près de Grenoble, IRFTS, spécialiste des systèmes d’intégrations photovoltaïques, a réalisé la mise en place d’une toiture photovoltaïque EASY ROOF FLAT de 230 m² sur le bâtiment de

l’ESP’ACE Air Climat Energie, immeuble qui abrite les bureaux de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. Sur ce toit terrasse, l’installation de 5 rangées de 11 modules photovoltaïques fixés sur les socles EASY ROOF FLAT d’IRFTS (puissance totale de l’installation : 16,5 kWc) assure une production annuelle d’énergie d’environ 15 000 kWh. Pour l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, ce projet innovant va permettre de tester une installation en autoconsommation partielle, grâce à un système de micro-stockage (batterie de 4,5 kWh) et une gestion de l’énergie pilotable via des onduleurs. A terme, la production des panneaux photovoltaïques permettra de couvrir environ 1/3 des consommations électriques du bâtiment.

EASY ROOF FLAT, une solution photovoltaïque dédiée aux toitures plates

Bénéficiant d’une large plage de modules compatibles, EASY ROOF FLAT répond à toutes les problématiques de la performance énergétique des toitures-terrasses. Parmi les avantages, un modèle unique qui permet de répondre à plusieurs types d’orientations ; Sud ou Est/Ouest, une inclinaison de module ajustable de 8 à 14° en fonction du projet, ainsi que la possibilité d’utiliser une fixation sur socle ou sur rail selon le type d’ouvrage.

Un minimum de composants, un maximum de possibilités pour les pros

Pour les étancheurs et les poseurs, l’installation d’EASY ROOF FLAT est extrêmement rapide et économique, quels que soient le revêtement de la toiture à équiper (bitume, membrane, béton, graviers) et son orientation (Sud, Est/Ouest), avec un nombre réduit de composants. Chaque socle du système, léger et robuste, intègre un ensemble pré-monté de composants nécessaires pour la fixation parfaite des modules photovoltaïques. De plus, comme le reste de la gamme EASY ROOF, EASY ROOF FLAT est compatible avec EASY GROUNDING, la solution de mise à la terre IRFTS. Afin de limiter les coûts de transport, les socles EASY ROOF FLAT s’emboîtent les uns sur les autres :

1 socle par module photovoltaïque installé et jusqu’à 250 socles par palette.

Fiche chantier du bâtiment ESP’ACE Air Climat Energie :

Maître d’Ouvrage : ALEC Grenoble et Air Rhône-Alpes

Type de toiture : toiture-terrasse de 230 m²

Emprise au sol du bâtiment : 530 m2

Installation photovoltaïque : 65 socles EASY ROOF FLAT pour 55 modules

Onduleur photovoltaïque 10 kW

Onduleur hybride 5 kW couplé à une batterie de capacité 4,5 kWh

Puissance totale installée : 16,5 kWc

Production annuelle d’énergie : environ 15 000 kWh

