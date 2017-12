Armorgreen : une centrale solaire en autoconsommation sur le site du groupe LOC Maria biscuits

A Lanvallay, la solution d’autoconsommation solaire développée par Armorgreen a séduit le groupe Loc Maria Biscuits qui installe une centrale photovoltaïque au sol sur son site. Mise en service le 23 Octobre 2017, cette installation de 458 m² de surface couverte au sol et d’une puissance de 75 kWc, permet de couvrir 85% de la consommation électrique annuelle du siège social de l’entreprise. Cette centrale au sol devrait produire 82 297 kWh (Valeur annuelle maximale hypothétique) et 100% de cette électricité produite sera consommée sur le site. Spécialiste des biscuits premium bretons, le groupe Loc Maria Biscuits fédère aujourd’hui plusieurs marques (Gavottes, Traou Mad) et joue ainsi un rôle économique majeur en France et à l’international. Le groupe a choisi la commune de Lanvallay en périphérie de Dinan (22) pour y installer son siège social ainsi que sa nouvelle usine de production et sa plateforme logistique.

Le Groupe LOC Maria Biscuits s’engage dans une démarche durable

Afin de pérenniser son engagement dans une démarche durable et RSE, le groupe Loc Maria Biscuits a fait appel à la société Armorgreen pour l’installation de sa centrale solaire en autoconsommation comprenant 278 modules. Forte de son expérience depuis 10 ans dans le photovoltaïque et avec plus de 550 références sur le territoire, la société Armorgreen devient directement fournisseur d’énergie grâce à sa nouvelle solution d’autoconsommation solaire. La société peut prend en charge l’ensemble de l’investissement. Elle réalise également les travaux, la mise en service et la maintenance de l’installation : une véritable offre clé en main.

Chiffres clé de l’installation :

- Une puissance de 75 kWc

- 458 m² de surface couverte au sol

- Production annuelle de 82 297 kWh

