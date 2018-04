Arkolia Energies lÃ¨ve 7,5 mâ‚¬ de financement obligataire avec Eiffel Investment Group

Arkolia Energies et Eiffel Investment Group viennent de signer une opération de bridge financing pour la construction de 63 centrales solaires en toiture. A son tour, le développeur Héraultais, Arkolia Energies boucle une opération de bridge financing avec le fonds Eiffel Energy Transition afin d’accélérer la construction de ses projets photovoltaïques, en portefeuille, en France Métropolitaine.

Pourquoi mettre en place une opération de bridge financing via le fonds Eiffel Energy Transition d’Eiffel Investment Group ? Plus la société porte de projets, plus elle a besoin de financement pour avancer la construction de son pipeline. « Arkolia Energies, en 2017, a connu une hyper croissance avec le doublement de ses parcs en construction et une augmentation de 20 % de ses projets en développement. Il nous fallait donc une solution innovante afin d’organiser la mise en service progressive de nos nombreux projets sans attendre les financements seniors » indique Jean-Sébastien Bessière, Directeur Général et cofondateur d’Arkolia Energies.

Cette opération va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement et contribuera à la mise en service de près de 50 MWc de centrales photovoltaïques en 2018. Laurent Bonhomme, Président d’Arkolia Energies ajoute, « ce fonds permet de répondre à notre besoin d’accélérer la réalisation de nos projets et met en avant notre savoir-faire de développeur, constructeur, investisseur et mainteneur de projets d’énergies renouvelables ». Les 63 projets font partie d’un portefeuille développé pour compte propre et porté par la société de projet Arkolia Invest 5 (AI5) qui sera mis en service tout au long de l’année 2018.

Le principe du fonds est simple : octroyer des financements obligataires en attendant les financements long terme

« Eiffel Energy Transition a été lancé en avril 2017 et a déployé, en quelques mois, plus de 100 M€ dans plus de 300 projets. Le fonds intervient en dette court-terme, avant la mise en place du financement long terme ; il adapte au plus près le financement aux besoins du développeur, en fonction du calendrier de construction et de mise en service », précise Pierre-Antoine Machelon, gérant du fonds. L’implication d’Eiffel Investment Group aux côtés des développeurs français d’énergie renouvelable illustre de façon très concrète sa démarche d’Impact Investor et son engagement en faveur d’une finance plus responsable, plus durable, plus inclusive. Eiffel Investment Group adapte en permanence ses solutions de financement à un secteur très capitalistique nécessitant une grande rapidité d’intervention…

Les ambitions d’Arkolia Energies ne s’arrêtent pas là pour accompagner sa croissance

Depuis de nombreux mois, Arkolia Energies a intégré le programme Bpifrance « Accélérateur PME » en vue de devenir une ETI de demain. Ce programme compte 60 PME sélectionnées en France et offre un accompagnement premium de Bpifrance afin de changer d’échelle. Dans ce cadre Arkolia Energies a posé les jalons de la stratégie 2022 pour atteindre un doublement de taille soit 100 M€ de chiffre d’affaires consolidé et 200 MWc en exploitation.

Encadré

L’opération en quelques chiffres

▪ Puissance : 6,9 MWc

▪ Capacité : 63 projets en toiture

▪ Production totale : 8,7 GWh / an soit la consommation de près de 2 000 foyers

▪ Mise en service : 2018

▪ Financement obligataire : 7,5 M€

