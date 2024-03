EDP et DECATHLON s’associent pour installer des projets solaires dans six pays europÃ©ens

EDP fournira jusqu’à 21 MWc de capacité solaire sur six marchés pour contribuer aux ambitieux objectifs européens de durabilité de DECATHLON. Les contrats signés en France et en Allemagne représentent une nouvelle étape importante dans l’accélération de l’activité commerciale d’EDP sur des marchés plus récemment investis par le groupe. Ce partenariat vient consolider sa position en tant qu’un des plus grands acteurs du solaire décentralisé en Europe.

EDP, développeur majeur de solaire décentralisé en Europe, a été sélectionné par DECATHLON pour installer jusqu’à 80 centrales solaires dans les installations de l’entreprise dans six pays européens. Jusqu’à 42 000 panneaux solaires seront installés sur les toits, les ombrières et d’autres emplacements du détaillant, atteignant une capacité installée de plus de 21 MWc. Cette initiative significative accélère l’objectif de DECATHLON de produire et de consommer de l’énergie solaire, rapprochant l’entreprise de son engagement ambitieux d’utiliser uniquement de l’énergie renouvelable pour les magasins DECATHLON dans le monde entier d’ici 2026.

Couvrir jusqu’à 50% des besoins de consommation des sites

Dans les prochains mois, EDP commencera à installer des centrales dans des dizaines de sites DECATHLON en France et en Allemagne, renforçant l’expansion de la division solaire décentralisée d’EDP dans ces deux pays, où l’entreprise est déjà présente grâce à la production renouvelable à grande échelle avec EDP Renewables. En France, les projets sont déjà en phase de développement, avec des plans pour installer en moyenne 1 000 panneaux solaires dans les magasins à Avignon, Reims, Cormontreuil et d’autres emplacements à travers le pays. Au fur et à mesure de l’avancement des projets, ils contribueront à couvrir jusqu’à 50% des besoins de consommation des sites où l’équipement sera installé. “Être choisi par un partenaire comme DECATHLON pour cette collaboration est une étape significative pour EDP. Notre engagement à fournir des projets solaires internationaux à des clients globaux souligne notre engagement sur l’innovation et les solutions énergétiques durables dans le monde entier. Ce partenariat est un témoignage de l’expertise et des efforts collaboratifs de nos équipes européennes, unies dans la poursuite d’un objectif commun : faire progresser l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale”, déclare Vera Pinto Pereira, membre du conseil d’administration d’EDP qui dirige son activité solaire décentralisée dans le monde entier.

Terminer plus de 80 centrales solaires d’ici la fin de 2026.

Ce partenariat comprend des centrales de production décentralisées au Portugal, où la plupart des projets sont déjà installés et opérationnels, ainsi qu’en Espagne, en Belgique et en Italie, avec également des installations solaires en cours de développement dans les prochains mois. L’objectif est de terminer plus de 80 centrales solaires d’ici la fin de 2026. Avec cette collaboration, EDP renforce son rôle de partenaire clé des grandes entreprises multinationales en fournissant simultanément des solutions solaires sur mesure adaptées à la taille et aux caractéristiques de chaque bâtiment DECATHLON. “L’objectif de DECATHLON est d’atteindre 100% d’électricité renouvelable d’ici 2026 sur ses sites immobiliers. Pour ce faire, nous privilégions l’énergie solaire et visons à déployer des centrales solaires sur nos sites chaque fois que possible. EDP a été le gagnant d’une compétition régionale acharnée pour des projets sur site en Europe en 2022, et depuis lors, nous avons signé des contrats avec DECATHLON et installé des panneaux photovoltaïques sur nombre de nos sites. C’est une étape importante vers l’amélioration de notre bilan énergétique en matière d’énergies renouvelables et pour la réduction des émissions de CO2.”, déclare Jean-Philippe Garraux, leader de l’immobilier et du développement international de DECATHLON.

Eviter l’émission d’environ cinq mille tonnes de CO2 par an

Ensemble, ces centrales pourraient produire jusqu’à 21 MWh par an, suffisamment d’énergie pour alimenter quatre mille foyers en énergie renouvelable. En installant ces centrales solaires, DECATHLON et EDP contribuent à éviter l’émission d’environ cinq mille tonnes de CO2 par an, qui seraient émises si la même quantité d’électricité était produite dans ces pays à partir de sources non renouvelables, équivalent à la conduite de 1 200 voitures à essence Avec plus d’une décennie d’expérience et des opérations de génération solaire distribuée sur 4 continents, ce segment d’activité opère la croissance la plus rapide d’EDP et devrait représenter environ 50% de la nouvelle capacité solaire à l’échelle mondiale dans les prochaines années. Le groupe s’est engagé à investir 2,5 milliards d’euros d’ici 2026 pour installer 4 GWc supplémentaires de projets solaires pour les ménages et les entreprises, contribuant ainsi de manière décisive à la transition énergétique.

Encadré

Les sources d’électricité renouvelable, une action clé pour décarboner l’empreinte de DECATHLON

L’objectif de DECATHLON d’ici 2026 est de réduire ses émissions absolues de CO2 de 20%, sur la base des émissions mesurées en 2021. Pour atteindre cette ambition, DECATHLON a mis en œuvre trois actions principales : décarboner son empreinte carbone, concevoir ses produits avec un impact réduit, et développer des modèles d’affaires circulaires. Les sources d’électricité renouvelable sont l’une des actions clés pour décarboner l’empreinte de DECATHLON, c’est pourquoi, DECATHLON s’est engagé de manière ambitieuse à utiliser des sources d’énergie renouvelable dans 100% de ses magasins d’ici 2026.