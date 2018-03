Aquibat : BASE prÃ©sente son panneau thermovoltaÃ¯que Cogen'Air couplÃ© Ã  une centrale Ã  traitement d'air

L’événement Aquibat, salon des professionnels du BTP se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux du mercredi 14 au vendredi 16 mars prochain. Lors de cet événement, BASE présentera son panneau solaire hybride Cogen’Air qui produit de l’électricité et de l’air chaud sur le stand no 7. Cogen’Air est un panneau solaire thermovoltaïque qui produit 250Wc électriques et 744 W thermiques. Le refroidissement du panneau engendre une augmentation de la production électrique de +10%. Le rendement total du panneau est de 65% (contre 17% pour un panneau photovoltaïque standard).

Le panneau thermovoltaïque Cogen’Air est certifié par l’Ademe dans le cadre d’un ETV (Environmental Technologie Verification) pour le photovoltaïque (Normes IEC 61215 & IEC 61730), certification européenne et par le TUV (organisme certificateur allemand) pour le thermique (Norme ISO9806). Cogen’air est fabriqué et assemblé en France. Il est utilisé dans des applications de séchage de matière et d’efficacité énergétique des bâtiments. Il est particulièrement efficace sur les bâtiments tertiaires équipés d’une centrale à traitement d’air.

L’air, qui traverse les panneaux Cogen’Air, est chauffé, puis insufflé dans la centrale de traitement d’air. Il est canalisé par un système de gaines isolées entre chaque panneau Cogen’Air avec une gaine de collecte centrale en entrée et sortie de la centrale Cogen’Air. L’air est ainsi préchauffé au sein de la centrale Cogen’Air et dirigé vers la batterie chaude de la CTA. En fonction de la température de l’air, la batterie apporte plus ou moins d’énergie pour assurer la température de soufflage paramétrée. Ceci permet de réduire significativement les besoins énergétiques du chauffage de la CTA. L’électricité produite est autoconsommée par le bâtiment pour ses besoins électriques.

Par ailleurs, le panneau Cogen’Air produisant de l’air frais la nuit, il rafraîchira les ambiances en été pour réduire les consommations électriques de climatisation. Cogen’Air répond à la fois à des enjeux économiques et écologiques :

Autonomie énergétique (le système Cogen’Air produit de la chaleur gratuite et de l’électricité)

Rentabilité économique (réduction de la facture énergétique globale de la station)

Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et de l’empreinte écologique des bâtiments

