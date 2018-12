APSystem lance une gamme d'onduleurs particuliÃ¨rement adaptÃ©e au rÃ©sidentiel de type collectif

APsystems étoffe sa gamme de solutions micro-onduleurs multi-modules.

En cette fin 2018, APsystems a lancé deux nouvelles solutions micro-onduleurs multi-modules avec un duo, l’YC600 connectant 2 modules et un quad, le QS1 connectant 4 modules. Tous les 2 en monophasé, l’YC600 et le QS1 fonctionnent avec le même câble AC, accessoires ou monitoring, ce qui rend la solution très flexible en résidentiel. Cette nouvelle gamme est particulièrement adaptée au résidentiel de type collectif par exemple.

« Grâce aux solutions multi-modules qui adressent de deux à quatre panneaux, tout en permettant le monitoring de chacun d’entre eux, il est possible d’en déployer en réalisant des économies d’échelle. Dans le résidentiel, la nouveauté est de pouvoir recourir à des micro-onduleurs de 600 W, dont les communications avec la passerelle de données sont assurées via ZigBee. Déjà disponible sur les micro-onduleurs YC1000 de 1 000 W et prochainement avec le QS1, ce protocole radio remplace le traditionnel CPL. Il couvre des distances de 50/60 mètre, en sachant qu’il est possible d’installer des répéteurs pour aller au-delà » souligne Olivier Jacques, Président EMEA & USA, Global Executive VP APsystems.

Le ZigBee permet de regrouper au sein d’une seule passerelle la gestion et le monitoring d’une cinquantaine de systèmes implantés sur plusieurs sites. Chaque propriétaire aura une vision de ses flux « production-consommation » et le gestionnaire des installations photovoltaïques disposera d’une vision agrégée. Le micro-onduleur permet aussi des gains de place sur des projets où chaque mètre carré peut compter, comme dans le logement social par exemple. La puissance du QS1 atteint 1 200 W AC pour connecter 4 modules et comporte 4 MPPTs complétement indépendants ainsi qu’un relais VDE intégré pour la déconnexion au réseau électrique, comme l’exige la règlementation, en cas d’interventions des services du gestionnaire de réseaux ou des pompiers par exemple. Nous avons aussi développé une solution pour permettre un câblage commun avec les micro-onduleurs de 600 W. De quoi les combiner en toute simplicité au moment de l’installation. Concernant l’exploitation, nous avons opter pour une approche intégrée qui associe les matériels micro-onduleur, passerelle de données et le software qui en permet le pilotage » conclut Olivier Jacques.

La nouvelle gamme AP Systems est à retrouver sur les stands des partenaires distributeurs au salon Energaia, les 11 et 12 décembre à Montpellier.

