AO CRE Ze Energy, laurÃ©at du 1er projet hybride solaire + stockage de France continentale

Le Ministère de la Transition Écologique a annoncé mardi 20 octobre les résultats de l’appel d’offre solaire CRE 4.8 : le projet PV EOLE 06 situé à Gièvres (Loir-et-Cher) sera la 1ère réalisation hybride solaire + stockage de France continentale à être retenue dans le cadre d’un appel d’offre solaire. Avec ce projet, ZE Energy démontre la pertinence de son modèle économique de centrale hybride permettant de disposer d’une énergie verte disponible toute la journée à un prix compétitif par rapport à celui de l’électricité « classique ».

Le projet PV EOLE 06 situé à Gièvres est un projet hybride combinant une centrale solaire de 18 MW et un système de stockage de 7,5MW. La présence du stockage permet de rendre l’énergie disponible aux heures de plus forte demande, et facilite l’intégration de la centrale solaire dans le système électrique. Les solutions hybrides étaient jusqu’alors limitées à des marchés de niche comme les îles ou les zones sans réseau électrique. ZE Energy, grâce à son modèle économique, rend ces centrales accessibles à tous en Europe continentale. De l’énergie renouvelable disponible à des heures de consommation, compétitive par rapport à celle du marché de gros de l’électricité. Ainsi, la centrale de Gièvres produira de l’électricité à un prix inférieur à 50 Euros/MWh.

A Gièvres, une reconversion écologique exemplaire d’un site

Le projet de Gièvres sera implanté sur une ancienne carrière de granulats exploitée pendant plusieurs dizaines d’années, et permettra une reconversion écologique exemplaire de ce site dégradé. Grâce au stockage, le raccordement de la centrale au réseau électrique sera facilité, dans un environnement où de nombreux projets photovoltaïques ont déjà été construits, entrainant une saturation du réseau local. Il apportera ainsi une meilleure stabilisation du réseau électrique au bénéfice des habitants, et une consommation plus locale de la production solaire aux heures de pointe. La construction de la centrale est prévue en 2021. Elle sera exploitée par ZE Energy pendant plus de 35 ans.

L’énergie solaire de jour comme de nuit

« Nous nous réjouissons que le projet de Gièvres PV EOLE 06 présenté par ZE Energy ait été retenu par la CRE dans le cadre de l’appel d’offre solaire. Ce premier projet hybride en France Continentale lauréat d’un appel d’offre solaire fait la démonstration que l’énergie renouvelable peut répondre aux besoins des consommateurs de jour comme de nuit, et en même temps être compétitive. Après un été caniculaire qui a mis à l’épreuve le système électrique français, ce projet apparait comme une double réponse pour limiter les effets du changement climatique et faire face à la nécessité de disposer de moyens de production électrique flexibles, condition d’une expansion massive de cette électricité propre. Après l’inauguration du projet de Saint Sauveur le 8 octobre dernier, le projet de Gièvres est une nouvelle étape fondatrice de l’activité de ZE Energy en France » s’est réjoui Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy.