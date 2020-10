AgriVoltaics2020, une bonne cuvÃ©e pour le premier congrÃ¨s mondial dÃ©diÃ© aux systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques

Première technologie à associer l’optimisation des rendements agricoles, la protection des cultures face aux changements climatiques et la production d’énergie verte, l’agrivoltaïsme dynamique fait partie des solutions les plus prometteuses pour l’adaptation de l’agriculture. Le premier congrès mondial dédié à cette technologie, AgriVoltaics2020, s’est déroulé en ligne du 14 au 16 octobre. Sun’Agri, pionnier français de l’agrivoltaïsme dynamique, en était sponsor premium.

Initialement prévu à Perpignan en août, avec, au programme, une visite du premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial à Tresserre (66). AgriVoltaics2020 s’est finalement tenu en ligne et proposait aux participants des conférences, tables rondes et un Technical Tour virtuel de Sun’Agri qui remplaçait la visite de site. Avec une soixantaine de contributions et près de 350 participants, en grande partie des chercheurs et académiques connectés dans toutes les régions du monde pour échanger sur l’agrivoltaïsme et surtout son aspect scientifique, ce premier congrès mondial dédié à cette technologie de rupture a été un franc succès.

L’avance de Sun’Agri, sponsor premium de l’événement, sur l’aspect scientifique et sur les algorithmes de pilotage a particulièrement attisé la curiosité. « L’urgence climatique nous pousse à développer et promouvoir des solutions d’adaptation pour l’agriculture. Il est donc tout naturel pour nous de prendre part activement au développement de l’agrivoltaïsme en France et à l’international » a déclaré Antoine Nogier, président et fondateur de Sun’Agri