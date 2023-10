Amarenco lance une campagne de financement participatif pour un portefeuille de 1 337 projets solaires

Le Groupe Amarenco annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié au développement d’un portefeuille de 1 337 projets solaires en France. Avec un objectif initial de 2 millions d’euros, cette campagne ouverte à tous est la première émission d’un emprunt global pouvant aller jusqu’à 8 millions d’euros ! Vous avez dit changement d’échelle ?

Cette levée de fonds en obligations permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner le développement d’un portefeuille de 1 337 centrales solaires d’une puissance totale de 610 MWc.

« Amarenco accélère la réalisation de ses projets »

Ce portefeuille avait fait l’objet d’une première émission réussie de 6,5 M€ via Lendosphere début 2022. Le portefeuille représentait alors une puissance totale de 46 MWc ; depuis, l’équipe d’Amarenco y a intégré de nouveaux projets. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de diversifier et décarboner leur portefeuille en conciliant valeurs écologiques et rentabilité financière. Ils doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere : www.lendosphere.com. Pour Olivier Carré, Alain Desvigne et John Mullins, co-fondateurs d’Amarenco : « À la suite de la levée de fonds de 300 M€ en 2023, Amarenco accélère la réalisation de ses projets en développement, en particulier en Europe. Plus que jamais, le financement participatif est au cœur de notre stratégie pour promouvoir une production d’électricité photovoltaïque décarbonante, locale, économique et pouvant être source de revenus financiers. Pour chaque GW de centrales solaires au sol déployé, Amarenco s’engage à investir 2 millions d’euros (puis 500 000 € par an) dans des programmes de régénération des sols. »

De 35 kWc à 30 MWc