Save the Date 13 et 14 décembre : à 10 jours de Noël, Energaia fait briller les énergies renouvelables

Chaque année, le Forum Energaia confirme qu’il est définitivement devenu le rendez-vous BtoB de toutes les EnR : solaire flottant, agrivoltaïsme, autoconsommation, chaleur renouvelable, biogaz, ombrières PV, hydrogène vert, décarbonation… En 2023, Energaia met l’accent sur la jeunesse et l’innovation. Détails !

Dans le monde des énergies renouvelables, le Forum EnerGaïa occupe une place à part sur l’échiquier français. C’est le lieu de rencontre des experts pour favoriser les relations business, découvrir les dernières innovations et projets d’avenir, les nouvelles règlementations, les financements, les retours d’expériences… La preuve par les chiffres : plus de 14 000 professionnels attendus sur 2 jours ; 400 exposants dans 4 halls d’exposition, près d’une centaine de conférences d’ateliers et tables rondes, 3 pavillons dédiés aux Bâtiment durable, Transport et mobilité durables – une Nouveauté ! -, Emploi et formation avec en sus une plateforme de rendez-vous d’affaires avec les exposants. Une manifestation d’envergure devenue incontournable pour les pros des EnR !

Jeunes et entreprises au cœur de la transition : comment mieux vivre et travailler demain ?

En cette année 2023, Energaia se tourne vers l’avenir et la jeunesse. La jeune génération est en effet celle qui subira de plein fouet les effets du changement climatique, et à qui il revient de poursuivre les efforts pour bâtir une société durable. La conférence plénière d’ouverture d’Energaia se penchera sur les évolutions souhaitables du travail, les exigences des jeunes et la signification d’une véritable responsabilité sociale des entreprises. Elle accueillera la philosophe et sociologue Dominique Méda, l’entrepreneuse et co-Présidente du mouvement IMPACT FRANCE Julia Faure et Salomé Saqué, journaliste et autrice du récent ouvrage Sois jeune et tais-toi.

Les solutions novatrices des professionnels au service des EnR

Energaia, c’est aussi le salon de l’innovation. Et les exemples de nouvelles technologies mises en avant cette année ne manquent pas.

▫️ La solution de prévision multi-temporelle de CALIBSUN pour anticiper et optimiser la production d’énergie solaire, faciliter son intégration au réseau et développer le stockage.

▫️ Le logiciel Optiwize de LIKEWATT permettant aux professionnels de la transition énergétique d’optimiser le dimensionnement de projets d’autoconsommation collective.

▫️ Le premier système de smart charging collectif de SWEEN qui optimise l’utilisation de la ressource énergétique disponible pour les différents véhicules associés.

▫️ Les ombrières photovoltaïques de parking en bois français au bilan carbone 25 fois moins impactant que l’acier présentées par AZÉLAN.

▫️ La solution PRA (Paint Removal Agent) permettant de lutter contre la contamination provenant de divers types peinture, facilement biodégradable et certifiée TUV Sud, de l’entreprise portugaise CHEMITEK.

▫️ Les nouveautés en termes de protection fusibles pour les fermes photovoltaïques en 1500VDC et en 800VAC de DF ELECTRIC France.

Energaia 2023, une édition à ne pas manquer !

www.youtube.com/watch?v=3hPqm8Mvjnk