Faire le plein de solaire ! MOBELSOL inaugure son dÃ©monstrateur solaire/IRVE sur la commune de Rivesaltes (66)

Le projet MOBELSOL vise à maximiser le phasage entre production solaire et consommation d’électricité en incluant dans le périmètre de consommation la recharge de véhicules électriques distants du lieu de production. Une initiative phare de la Transition écologique coordonnée par le Bureau d’Etudes Tecsol et soutenue par la Région Occitanie et l’ADEME ! On fait le point avec Jean-Noël Garderet, ingénieur innovation chez Tecsol, à quelques semaines de l’inauguration du démonstrateur de Rivesaltes!

Plein Soleil : Quelle est la part solaire de la recharge produite à proximité de la borne ?

Jean-Noël Garderet : Il est désormais possible aux éléctro-mobilistes venant se charger sur l’une des 2 bornes publiques Révéo de la commune de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) de connaître la réponse à cette question. En fin de session de recharge, l’usager peux scanner le QR Code sur l’auto-collant QR Code pour avoir la part solaire de sa recharge.

PS : Comment est réalisé ce calcul ?

JNG : Tout d’abord, la production photovoltaïque est collectée le jour même par pas de 10 minutes (matériel de télésuivi installé par TECSOL)

Un pourcentage de la production est virtuellement alloué à la borne (clé de répartition en Autoconsommation Collective / convention ENEDIS)

Ensuite, un calcul de corrélation est réalisé entre la consommation de la borne (collecté et transmise par le Sydeel 66) et la donnée de production photovoltaïque. Le bilan de cette part solaire est fourni à l’usager à la fin de la session de charge.

PS : L’électricité de la centrale photovoltaïque est-elle directement consommée par la borne de recharge ?

JNG : La borne n’est pas reliée directement à la centrale photovoltaïque mais elle est reliée électriquement via le réseau public de distribution (géré à 95% par ENEDIS sur l’ensemble de la France). Grâce à l’Autoconsommation Collective, il est possible de répartir la production d’une ou plusieurs centrales photovoltaïques à un ou plusieurs consommateurs (dans un cercle de 2 kms de diamètre en zone urbaine). Les coefficients de répartition de la production sont choisis librement et indiqués dans une convention signée avec ENEDIS. La commune de Rivesaltes à mis en place une opération d’Autoconsommation Collective sur sa commune et partage déjà l’énergie produite par des ombrières à plusieurs bâtiments publics. L’idée du projet MOBELSOL est de tester virtuellement l’intégration d’une borne de recharge publique à une opération d’autoconsommation Collective (avec un coefficient de répartition simulé à 20%). La solution testée sur le démonstrateur de Rivesaltes est réplicable et applicable à l’ensemble du réseau Révéo et d’autres réseaux publics de recharge.

PS : Est-ce que la recharge solaire coûtera moins cher ?

JNG : La première étape du projet MOBELSOL est de tester l’intérêt de l’usager des bornes Révéo sur l’information de la part solaire grâce au démonstrateur. Par la suite, il est prévu d’évaluer le modèle financier permettant un signal prix incitatif permettant :

Pour l’usager, une incitation à se recharger pendant les surplus de production solaire

Pour le producteur, d’allouer une part de leur production pour les bornes de recharges publiques.

Pour le gestionnaire de bornes de recharge, de trouver le juste équilibre pour inciter producteurs et usagers

L’extension du périmètre d’une Autoconsommation Collective en zone périurbaine à 10 kms (arrêté du 7 octobre 2023) permet d’étendre les possibilités du modèle prévu par le projet MOBELSOL.

Encadré

Financements et partenariats

D’un budget de 1,5 million d’euros sur trois ans, le projet MOBELSOL est co-financé à 50% par la Région Occitanie et 10% par l’ADEME. Les participants au projet : Tecsol, Sydeel 66, ENEDIS, Sunchain)

mobelsol.fr