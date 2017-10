Amarenco et Groupe CarrÃ© fusionnent leurs activitÃ©s d'Ã©nergies renouvelables en France

Amarenco et Groupe Carré fusionnent et créent Amarenco France, l’un des principaux développeurs et producteurs d’énergies renouvelables actifs sur le territoire français. La consolidation, suite !

Amarenco, un investisseur et gestionnaire d’actifs d’énergies renouvelables, et le Groupe Carré, un des principaux développeurs de projets photovoltaïques dans le Sud-Ouest, ont annoncé la fusion de leurs activités en France. Cette fusion répond aux objectifs stratégiques des deux sociétés, qui visent à renforcer rapidement leur position sur le marché de l’énergie renouvelable français. La nouvelle entité, nommée Amarenco France, bénéficiera d’une parfaite synergie de compétences pour devenir l’un des principaux producteurs verticalement intégrés d’énergie renouvelable actifs sur le territoire national.

300 millions d’euros investis

Depuis plusieurs années, Amarenco s’est attelé à développer sa position en France en y investissant plus de 300 millions d’euros. En 2016, les deux sociétés ont débuté une collaboration stratégique par laquelle Amarenco a pu accéder à l’expertise de pointe de Méthode Carré, la filiale du Groupe Carré spécialisée dans la maintenance de projets photovoltaïques de grande et moyenne envergure.

Le Groupe Carré, fondé en 2008 par Olivier Carré, compte déjà plus d’une centaine de mégawatts de projets à son actif. Outre les larges installations photovoltaïques sur toiture, telles que les toits d’usines ou de centres commerciaux, la société a également réalisé de nombreuses ombrières de parking, serres photovoltaïques, hangars agricoles et centrales solaires au sol.

«Cette fusion est la nouvelle étape naturelle faisant suite au grand succès de notre collaboration initiale. Mois après mois, nous avons pu mesurer les forces et atouts de chacun, et mieux comprendre comment tirer le maximum d’avantages de nos synergies », explique Alain Desvigne, Chairman d’Amarenco. « Ensemble, nous pouvons intervenir efficacement sur un plus grand nombre de projets à toute étape de leur développement, partout en France ».

Des synergies évidentes

Les services et compétences d’Amarenco et du Groupe Carré se complètent idéalement. Amarenco dispose d’une expérience considérable en investissement et gestion d’actifs renouvelable, tandis que le Groupe Carré possède toute l’expertise requise pour développer, construire et exploiter les installations d’énergie renouvelable. En combinant leur force, ils ambitionnent de propulser rapidement Amarenco France au rang des producteurs d’énergie indépendants de référence en Europe.

« Depuis 10 ans, nous collaborons avec les agriculteurs, collectivités locales et entreprises pour délivrer des projets de grande qualité. Du point de vue de nos clients, cette fusion permettra l’accès à une offre d’installation photovoltaïque et éolienne clef en main, ainsi qu’une plus grande capacité d’investissement et d’action de nos équipes », commente Olivier Carré, Président du Groupe Carré et nouveau PDG d’Amarenco France.

Plus d’infos…