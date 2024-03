wienerberger conclut avec succÃ¨s lâ€™acquisition de Terreal

wienerberger, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions innovantes et écologiques pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment dans le secteur de la construction neuve et de la rénovation, ainsi que la gestion de l’eau et de l’énergie, a conclu avec succès la plus importante acquisition de l’histoire de l’entreprise. A savoir l’acquisition de l’entreprise Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que de Creaton en Allemagne !

wienerberger prévoit que l’acquisition de Terreal va générer un chiffre d’affaires annuel additionnel d’environ 725 millions d’euros. Les activités combinées de solutions pour toiture en pente devraient atteindre une surface totale d’environ 75 millions de mètres carrés de couverture par an.

Terreal : un fournisseur européen leader dans les solutions de rénovation des toitures

La transaction concerne 28 sites de production ; 3 000 salariés Terreal vont maintenant rejoindre l’équipe wienerberger, dont la passion et la créativité vont activement contribuer à façonner le futur du secteur de la construction. Cette étape renforce la position de wienerberger en tant que principal fournisseur de solutions innovantes de toiture, de solutions photovoltaïques, ainsi que de solutions pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment en Europe et en Amérique du Nord. « La rénovation et la remise en état du parc immobilier européen sont des leviers essentiels pour tendre vers la neutralité climatique et contribuent de manière importante à la création de logements durables et abordables. Avec l’acquisition de Terreal, wienerberger se positionne en expert européen des toitures en pente, en mesure d’intégrer des solutions solaires photovoltaïques, d’eau pluviale et des solutions complémentaires, notamment des accessoires et des matériaux d’isolation, établissant ainsi une solide plateforme pour une croissance future », a déclaré Heimo Scheuch, CEO de Wienerberger AG.

Toits du futur : de protecteurs à multifonctionnels

En tant qu’expert européen des toits en pente, wienerberger est maintenant en mesure d’offrir encore davantage de solutions complètes de toitures, qui sont surtout requises pour la rénovation et la remise en état du parc immobilier européen. C’est une étape majeure vers la neutralité climatique qui sera décisive pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe, car les toitures anciennes représentent environ 30 % des déperditions énergétiques dans les bâtiments. Des couvertures à la fois protectrices et multifonctionnelles constituent une autre contribution à la neutralité climatique et à la construction de bâtiments durables. Cette évolution sera encore renforcée par wienerberger : des solutions innovantes en matière d’énergie solaire et de gestion de l’eau aident à réduire les émissions et à économiser de précieuses ressources. Ainsi, cette acquisition est non seulement l’étape clé dans la stratégie de croissance et de création de valeur de wienerberger, mais c’est aussi un pas essentiel de l’entreprise en direction de ses objectifs ambitieux en matière de développement durable. Par ailleurs, cette étape contribuera à construire des logements de qualité à des coûts maitrisés, tout en s’attaquant de manière durable à la question du réchauffement climatique et de ses conséquences.