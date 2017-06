Alain Delsol, maire de Lavernose-Lacasse, affiche sa fiertÃ© d'avoir fait du solaire dans sa commune

Un matin de juin 2017, à la mairie de Lavernose-Lacasse, le maire Alain Delsol s’épanche sur les 18 mois de fonctionnement de la centrale solaire installée sur sa commune. Et autant dire qu’il ne tarit pas d’éloge sur cette réalisation qui témoigne de la nécessaire collaboration des collectivités locales pour atteindre les objectifs de la Région Occitanie de devenir la première région à énergie positive d’Europe. « On a transformé des terrains vagues en un site clôturé, sous caméra, qui produit de l’électricité, qui travaille pour l’environnement, pour la commune et pour tout le monde. L’installation de la centrale photovoltaïque au sol sur neuf hectares est située dans un espace où il n’y a aucune habitation, ça ne gêne personne. Nous sommes déjà une commune à énergie positive avec cette centrale mise en service fin 2015. Il faut préparer l’avenir ! » déclare ainsi Alain Delsol, Maire de Lavernose..

Le projet initié en 2009, né de la volonté politique de l’équipe municipale de créer de la valeur et d’apporter de l’innovation sur le territoire toulousain, a été conçu, financé et construit par le groupe URBASOLAR. Mise en service fin 2015, la centrale construite avec des matériaux français (modules, trackers et structures) a déjà produit 8 170 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle électrique (hors chauffage) de 3 000 foyers. Ce chiffre est en ligne avec les prévisions faites par les équipes de l’expert photovoltaïque et confirme le savoir-faire du groupe dans ce domaine. Cette réalisation se distingue par de nombreux aspects. Tout d’abord sur le plan environnemental où elle est un parfait exemple de réhabilitation de site et d’économie circulaire, puisque construite sur une ancienne gravière elle avait été remblayée grâce aux déchets de la construction de la ligne de métro de Toulouse.

Sur le plan de l’innovation technologique, la centrale bénéficie d’un système de monitoring scientifique innovant développé avec le CEA-Inès, permettant notamment d’alimenter et de calibrer les travaux de développement d’algorithmes de détection de défauts, d’évaluation de la performance et de prévision de la production. Concernant les structures supportant les trackers mono-axes, elles ont été équipées d’un système de réglage en hauteur permettant de palier la possibilité de tassement différentiel, inhérente à la nature des sols (ancienne gravière). Enfin, le département exploitation d’URBASOLAR qui pilote à distance l’installation (trackers et onduleurs) depuis son centre de supervision permet une adaptation permanente aux différentes configurations météorologiques ainsi qu’aux besoins du réseau.

D’un point de vue économique elle est un bel exemple de collaboration entre les différents acteurs de la nouvelle région Occitanie, puisque les entreprises partenaires du projet sont situées dans le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Hérault et le Gard, génératrices de développement économique local. Tous ces éléments font de la centrale solaire de Lavernose-Lacasse un projet exemplaire, tant en terme d’innovation, d’environnement, que de développement économique, qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs de réduction de gaz à effets de serres entérinés lors des accords climat de Paris.

