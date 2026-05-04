Akuo lance pour de vrai une campagne de financement participatif pour le projet agrivoltaÃ¯que de Fauxâ€‘enâ€‘PÃ©rigord

Akuo annonce le lancement dâ€™une nouvelle campagne de financement participatif sur le portailÂ AkuoCoop by Lendosphere, dÃ©diÃ©e Ã son projet agrivoltaÃ¯que deÂ Fauxâ€‘enâ€‘PÃ©rigord.Â Un projet coconstruit avec les acteurs du territoireÂ !

DÃ©veloppÃ© au sud de la commune de Fauxâ€‘enâ€‘PÃ©rigord en Dordogne, le projet consiste en lâ€™installation dâ€™une centrale agrivoltaÃ¯que dâ€™une puissance 18,4 MWc, dÃ©ployÃ©e sur environ 35 hectares de terres agricoles. Il associe la production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, Ã©quivalente Ã la fourniture de 5 450 foyers, Ã une activitÃ© agricole pÃ©renne. Les collectivitÃ©s territoriales et associations locales ont Ã©tÃ© pleinement associÃ©es au dÃ©veloppement dÃ¨s lâ€™identification du foncier afin de bÃ¢tir avec elles des volets pÃ©riphÃ©riques bÃ©nÃ©ficiant Ã la population. Plusieurs plantations sont prÃ©vues afin de favoriser une intÃ©gration paysagÃ¨re du projet tout en soutenant des usages agricoles.

Deux jeunes agriculteurs au cÅ“ur du projet

Le projet a ainsi conduit Ã lâ€™installation de deux jeunes agriculteurs, Florian Bonal et MartinÂ Fradet. Pendant prÃ¨s de 4 ans, les ingÃ©nieurs dâ€™Akuo ont travaillÃ© main dans la main avec eux pour dÃ©finir un projet adaptÃ© au dÃ©veloppement de leurs activitÃ©s agricoles Les exploitants prÃ©voient de rÃ©aliser des rotations incluant des cultures cÃ©rÃ©aliÃ¨res, olÃ©agineuses, protÃ©agineuses et fourragÃ¨res comme la luzerne, le blÃ© tendre, le soja, le lin, la lentille et le pois chiche. Â« Nous exploitons plus de 120 hectares sur la commune de Faux-en-PÃ©rigord depuis 2021. Le projet agrivoltaÃ¯que consiste en lâ€™installation de trackers qui permettront Ã nos cultures de mieux rÃ©sister aux sÃ©cheresses. Lâ€™irrigation qui sera mise en place assurera une sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaire pour nos cultures au vu du climat actuel. Nous sommes deux jeunes agriculteurs motivÃ©s par lâ€™innovation et ce projet sâ€™inscrit dans une dÃ©marche innovante de dÃ©veloppement durable Â»Â prÃ©cisent les deux paysans.

Une technologie au service de la production agricole

Techniquement, le projet repose en effet sur un systÃ¨me de panneaux photovoltaÃ¯ques montÃ©s sur trackers. Les panneaux mobiles suivent la course du soleil, Ã la maniÃ¨re dâ€™un tournesol. Cette rotation permet dâ€™optimiser le partage de la lumiÃ¨re, mais Ã©galement aux panneaux de se mettre en berne afin de faciliter le passage des engins agricoles. Le projet intÃ¨gre Ã©galement un dispositif de rÃ©cupÃ©ration des eaux pluviales couplÃ© Ã lâ€™irrigation, afin dâ€™offrir des conditions de culture plus stables aux agriculteurs et de faire face aux Ã©pisodes de stress hydrique de plus en plus frÃ©quents.

Une campagne de financement participatif pour partager la valeur crÃ©Ã©e

Ã€ travers cette campagne de financement participatif, Akuo propose aux citoyens de sâ€™associer concrÃ¨tement au dÃ©veloppement dâ€™un projet local de transition Ã©nergÃ©tique, en investissant viaÂ AkuoCoopÂ by Lendosphere, sa plateforme dÃ©diÃ©e au financement participatif. Cette dÃ©marche sâ€™inscrit dans la volontÃ© du Groupe Akuo de dÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™investissement dans les Ã©nergies renouvelables et de renforcer lâ€™ancrage territorial de ses projets, en partageant la valeur crÃ©Ã©e.Â Â La campagne de financement participatif est ouverte dÃ¨s Ã prÃ©sent sur le portailÂ AkuoCoopÂ byÂ Lendosphere. La campagne est ouverte aux habitants de la communautÃ© de commune Portes Sud PÃ©rigordÂ Ã partir du 24 avril, puis aux habitants de Dordogne et des dÃ©partements limitrophes (Charente, Charente Maritime, CorrÃ¨ze, Gironde, Haute-Vienne, Lot, Lot et Garonne) depuis le 4 mai.

Verbatim Alain Legal, Maire de Faux de 2020 Ã 2026Â

Â« Ce projet a reÃ§u un avis favorable de la part du conseil municipal, car il prend en compte de nombreuses spÃ©cificitÃ©s se rapportant :Â