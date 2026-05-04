Neoen double sa capacitÃ© en Irlande en lanÃ§ant la construction de deux nouvelles centrales solaires de grande ampleur

Neoen a donnÃ© lâ€™instruction de dÃ©marrer la construction de ses parcs solaires de Garr (162 MWc) et de Johnstown North (33 MWc) en Irlande. Lâ€™instruction a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã Omexom pour lâ€™installation des panneaux solaires et les infrastructures associÃ©es ainsi quâ€™Ã TLIÂ Group pour ce qui concerne la sous-station et le raccordement au rÃ©seau. Ces deux projets ont Ã©tÃ© remportÃ©s en 2024 dans le cadre du quatriÃ¨me appel dâ€™offres gouvernemental RESS 4 de la RÃ©publique dâ€™Irlande.Â DÃ©tailsÂ !

La centrale solaire de Garr, premier projet de Neoen dans le comtÃ© dâ€™Offaly, sera lâ€™un des plus grands parcs photovoltaÃ¯ques dâ€™Irlande. Sa production permettra dâ€™alimenter en Ã©lectricitÃ© plus de 38 000 foyers et dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 51 000 tonnes de CO 2 Â par an. La centrale, qui sera raccordÃ©e au rÃ©seau haute tension exploitÃ© par EirGrid, devrait Ãªtre mise en service en 2029. Johnstown North est le troisiÃ¨me parc solaire de Neoen dans le comtÃ© de Wicklow. Il devrait produire suffisamment dâ€™Ã©lectricitÃ© pour alimenter environ 8 000 foyers et Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 10 500 tonnes de CO 2 Â par an. Le parc solaire sera raccordÃ© au rÃ©seau de distribution exploitÃ© par ESBN et devrait Ãªtre opÃ©rationnel en 2028. Â« Les parcs solaires de Garr et de Johnstown North constituent des jalons importants pour lâ€™investissement de Neoen dans lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de lâ€™Irlande. Nous tenons Ã remercier sincÃ¨rement le gouvernement irlandais, EirGrid et ESBN pour leur confiance. Ces projets, qui apporteront des bÃ©nÃ©fices tangibles aux communautÃ©s dâ€™Offaly et de Wicklow, tÃ©moignent de la soliditÃ© de nos partenariats et de la vigueur de notre dÃ©veloppement dans le cadre du programme RESS irlandais Â» souligne Ciaran Oâ€™Brien, CEO Irlande de Neoen.

La capacitÃ© totale de Neoen en Irlande sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 410 MW en opÃ©ration ou en construction

Pour chacune des deux centrales, Neoen va mettre en place des fonds communautaires destinÃ©s Ã financer des projets locaux et utilisera des pratiques agricoles durables, notamment le pÃ¢turage des moutons. Les centrales contribueront Ã©galement Ã amÃ©liorer la biodiversitÃ©, grÃ¢ce Ã des initiatives telles que la plantation dâ€™espÃ¨ces vÃ©gÃ©tales locales, lâ€™installation de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris et la crÃ©ation dâ€™hÃ´tels Ã insectes. Cette annonce porte la capacitÃ© totale de Neoen en Irlande Ã 410 MW en opÃ©ration ou en construction. Le portefeuille comprend dÃ©jÃ 3 parcs solaires en exploitation totalisant 58 MWc, 2 autres parcs solaires attribuÃ©s dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres RESS 2 actuellement en construction et reprÃ©sentant un total de 104 MWc, ainsi que 8 parcs Ã©oliens en opÃ©ration dâ€™une capacitÃ© totale de 53 MW. Neoen, dispose dâ€™environ 1,8 GW de projets en dÃ©veloppement en Irlande, Ã la fois en Ã©olien terrestre, en solaire et en stockage. Neoen est dÃ©terminÃ©e Ã concrÃ©tiser ce pipeline pour contribuer Ã la rÃ©alisation des objectifs de lâ€™Irlande en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables et rÃ©pondre Ã la demande croissante en Ã©lectricitÃ© du pays, notamment tirÃ©e par la consommation des data centers, un secteur en pleine expansion. Â« Alors que la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© croÃ®t dans le pays, Neoen est fier dâ€™ajouter 195Â MWc de nouveaux projets solaires et de contribuer ainsi Ã la maÃ®trise des prix de lâ€™Ã©nergie. Ã€ travers ces deux projets, nous rÃ©affirmons notre dÃ©termination Ã soutenir la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de lâ€™Irlande et Ã accÃ©lÃ©rer sa transition Ã©nergÃ©tique Â» conclut Xavier Barbaro, CEO du Groupe Neoen.