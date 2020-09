Akuo et ECT inaugurent la centrale solaire Â« Les Gabots Â», une des plus grandes de la RÃ©gion ÃŽle-de-France

ACT-E, filière commune d’Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, et d’ECT, société spécialisée dans la valorisation des matériaux inertes issus des chantiers du BTP, inaugure ce jour à Annet-sur-Marne la centrale photovoltaïque dite « des Gabots ». Avec une capacité de production de 17 MWc, elle est l’une des plus grandes centrales solaires d’Île-de-France. Une belle réussite.

La centrale « Les Gabots », constituée de 44 000 modules photovoltaïques, s’étend sur 18,5 hectares. Elle permet d’éviter l’émission de 847 tonnes de CO2 par an. La production d’électricité couvre les besoins d’alimentation en électricité de 3 700 foyers, soit près de 10 000 habitants. Elle fait de la commune d’Annet-sur-Marne (3 300 habitants) une commune à énergie positive.

Donner une seconde vie à des terrains délaissés

La centrale est née d’un partenariat entre Akuo et ECT, au travers de leur filiale commune ACT-E. Les panneaux solaires sont installés sur des remblais de terres inertes, ce qui permet d’optimiser leur inclinaison, et donne ainsi au site une seconde vie. Akuo et ECT comptent dupliquer le projet « des Gabots » sur d’autres projets en Île-de-France. L’objectif est de développer en particulier la production d’énergie photovoltaïque, en atteignant une production de 100 MWc sur les sites exploités par ACT-E.

Une campagne de financement participatif a été ouverte à tous les citoyens

Akuo et ECT ont décidé de donner l’opportunité à tous les citoyens de profiter de la rentabilité de la centrale solaire « Les Gabots » en leur proposant de participer au refinancement du projet par du prêt participatif sur sa plateforme numérique AkuoCoop. Ceux sont, ainsi, plus de 500 000€ qui ont été collectés en moins de 30 jours. Ce dispositif est destiné à favoriser le financement citoyen de la transition énergétique, en s’appuyant sur les territoires qui en sont les acteurs. Depuis sa création, la plateforme a permis de collecter plus de 7 millions d’euros en seulement 4 ans pour financer 13 centrales de production d’énergie verte.

Une première pour Akuo en Île-de-France

A cette occasion, Eric Scotto et Laurent Mogno ont remercié l’ensemble des investisseurs et financeurs sans qui la centrale n’aurait pu voir le jour : les organismes régionaux tels que la SEM SIPENR, la SEM SDESM Energies et Île-de-France Energies, mais aussi les collectivités locales (commune d’Annet-sur-Marne et communauté de communes Plaines et Monts de France), le Crédit Coopératif et enfin les financeurs d’AkuoCoop. Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo a ainsi confié : « Cette centrale, née de notre partenariat avec ECT, est une fierté pour le groupe Akuo ; car il s’agit de notre première centrale photovoltaïque en Île-de-France et d’ores-et-déjà l’une des plus grande de la Région. La qualité de son intégration visuelle sur le site y est exceptionnelle. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans la dynamique du plan de mobilisation pour la transformation écologique de l’Île-de-France impulsé par la Présidente de la Région, Valérie Pécresse. Nous sommes convaincus que le développement du photovoltaïque connaitra sur le territoire francilien un essor significatif dans les prochaines années ; et ce, en particulier, sur les terrains délaissés ou artificialisés ».

Participation de la Région à hauteur de 450 000 €

Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Île-de-France a ajouté : « Cette ambitieuse réalisation participe au rayonnement de notre Région dans le domaine des énergies renouvelables. C’est un projet emblématique rendu possible grâce à l’investissement de la Région via Ile-de-France Energies avec une prise de participation de 450 000€. C’est finalement une déclinaison concrète de notre plan solaire ». Et Stéphanie Auzias, Maire d’Annet-sur-Marne de conclure : « Annet a voulu participer à la transition énergétique si urgente [...]. Aujourd’hui Annet dispose d’une des plus importantes ferme solaire d’Île-de-France dont l’entretien est assuré par de l’éco-pâturage. Nous participons de cette façon au développement durable ».