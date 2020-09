4 ans aprÃ¨s le lancement, 170 000 personnes Ã©clairÃ©es Ã  lâ€™Ã©nergie solaire grÃ¢ce Ã  Lagazel !

Plus de 200 stations de charge collective de lampes solaires ont été installées dans 7 pays d’Afrique. Cette innovation sociale développée par l’entreprise Lagazel est diffusée en partenariat avec des associations, entreprises et collectivités impliquées dans la solidarité internationale. En 4 ans, Lagazel a ainsi contribué à améliorer le quotidien de 170 000 personnes. S’il s’agit déjà d’un bilan positif, l’entreprise ne souhaite pas s’arrêter là. Elle s’est fixé l’objectif ambitieux de toucher 6 millions de bénéficiaires d’ici 5 ans.

En France, des millions de jeunes ont repris le chemin de l’école à l’occasion de la rentrée des classes. Pendant ce temps en Afrique, un enfant sur trois n’a pas cette chance. Les jeunes filles sont particulièrement touchées. Pour répondre à cette problématique, de nombreux leviers peuvent être actionnés. L’accès à l’énergie en fait partie.

Recharge simultanée de 40 lampes solaires

L’entreprise franco-africaine Lagazel l’a bien compris, et a imaginé la station de charge collective, une solution sur-mesure pour inciter à la scolarisation dans des zones rurales non électrifiées. La station permet de recharger simultanément 40 lampes solaires. Installée dans une école, les élèves déposent leur lampe chaque matin et la récupèrent à la fin de la journée, chargée. Ils peuvent alors rentrer chez eux en toute sécurité, faire leurs devoirs à la maison, et profiter avec leurs proches d’un éclairage de qualité, sans danger. Les familles sont ainsi incitées à scolariser leurs enfants. Les élèves, eux, voient leurs chances d’obtenir leur diplôme augmenter, grâce à des conditions d’apprentissage améliorées.

Des ateliers au Burkina Faso et bientôt au Bénin

Les lampes et kits solaires sont fabriqués depuis 2016 par l’entreprise Lagazel au plus près des besoins, avec un premier atelier au Burkina Faso et un second en cours de construction au Bénin. L’entreprise est engagée, notamment dans des projets dans le domaine de l’éducation, pour fournir aux populations des solutions pour accéder à une énergie propre, durable et de qualité. Outre des agences d’électrification rurale africaines et des organismes des nations unies, une centaine d’acteurs impliqués dans la solidarité internationale (coopérations décentralisées, entreprises et fondations d’entreprises, organisations issues de la diaspora…) sont déjà convaincus par cette solution.