Akuo Energy lance AkuoCoop, une plateforme de prÃªt participatif

Akuo Energy, premier producteur d’énergies renouvelables indépendant en France, a lancé le mercredi 22 mars dernier le lancement d’AkuoCoop , sa plateforme de prêt participatif propriétaire. AkuoCoop permet dès à présent à tous les citoyens de prêter avec intérêts pour financer des centrales de production d’énergie verte bénéficiant du savoir-faire des équipes d’Akuo Energy.

Projets de territoire & citoyens : une association nécessaire

Les énergies renouvelables étant avant tout des énergies locales, à proximité immédiate des populations, Akuo Energy a depuis sa création fait le choix de concevoir des projets de territoire, qui placent l’intérêt citoyen au-devant de leurs priorités. La volonté d’Akuo Energy de se lancer dans le financement participatif découle directement de cette logique : après avoir été associé au plan social et environnemental dans les projets d’Akuo Energy, le citoyen peut donc désormais, grâce à AkuoCoop, faire le choix d’être associé à la rentabilité financière des projets de production d’énergie renouvelable développés et exploités par Akuo Energy ou par des partenaires. Et ainsi donner du sens à son épargne.

Un label qualité

AkuoCoop propose uniquement des offres de prêt pour financer des centrales de production d’énergie verte. Ces projets, qui peuvent être développés et exploités par Akuo Energy ou des partenaires choisis, sont présélectionnés par les équipes d’Akuo Energy, qui, s’assurent de leur pérennité grâce à leur expertise technique reconnue. Ce premier filtre validé, un comité d’investissement indépendant s’assure ensuite de la conformité du projet à la politique d’investissement d’AkuoCoop pour accepter ou non de présenter l’offre de prêt sur la plateforme AkuoCoop.

Un objectif 0 défaut

A ces contrôles techniques et financiers s’ajoute un modèle économique simple et sécurisé pour l’épargnant : 100% des frais de fonctionnement sont supportés par les emprunteurs de façon à offrir aux prêteurs une rémunération transparente, nette de toute commission. De plus, le groupe Akuo Energy est engagé contractuellement, pour le compte de ses sociétés de projets, auprès des prêteurs, en étant partie prenante au contrat de prêt. Pour un objectif simple, basé sur l’historique des projets développés par Akuo Energy depuis sa genèse en 2007 : 0 défaut et une sécurité renforcée pour l’épargne de ses prêteurs.

Pour une énergie citoyenne

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy, déclare : « La finance participative est un outil extraordinairement bien adapté au financement des énergies renouvelables ! Un bon projet de production d’énergie verte est en effet un projet bien intégré, générateur de bénéfices non seulement environnementaux, mais aussi sociétaux et désormais financiers, au bénéfice des populations. Offrir aux citoyens l’opportunité de participer à l’économie de nos projets était donc une évidence, veiller à la protection de leurs intérêts en ne leur proposant que des projets que nous comprenons et dont nous avons validé la qualité une autre. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer volontairement notre propre plateforme. L’essor de la finance participative et le rapprochement des énergies renouvelables avec le citoyen et consommateur final ne font que commencer : Akuo Energy sera du mouvement. »

