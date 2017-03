Akuo Energy exporte son savoir-faire solaire en IndonÃ©sie

Akuo Energy Indonésie (AEI), filiale d’Akuo Energy, le premier producteur indépendant français d’énergies renouvelables, vient de signer un contrat majeur avec PT.PLN (Persero) portant sur la réalisation d’études de faisabilité et de stabilité réseau pour l’implémentation de solutions hybrides (énergies renouvelables-vent ou photovoltaïque-+groupe électrogène) en Indonésie. Dans ce cadre, la capacité potentielle globale de réalisation du projet est de 500MW, pour un investissement total estimé à 850millions de dollars. Le projet a pour but de soutenir l’objectif du gouvernement indonésien qui est d’atteindre 23% de sa production énergétique en énergie renouvelable d’ici 2025.

Eric Scotto, Président et co fondateur d’Akuo Energy, conclut: «Avec ses 17500 îles dont 13000 sont habitées et sa politique volontariste en faveur d’un essor massif des énergies renouvelables, l’Indonésie recèle un immense potentiel pour le déploiement à grande échelle de notre savoir-faire insulaire et de notre expertise dans le stockage. C’est pourquoi nous avons choisi de nous y implanter depuis de nombreuses années. A raison. Nous avons conclu il y a quelques semaines un accord de coopération unique avec Milllennium Challenge Accoun tIndonesia(MCA- Indonesia) pour le développement de 3 projets solaires non-interconnectés. L’annonce ce jour de ce partenariat avec l’opérateur national PLN pour une capacité potentielle de 500MW de solutions hybrides marque le franchissement d’une nouvelle étape majeure pour Akuo Energy Indonesia, augurant de l’avenir extrêmement prometteur de notre filiale et de notre positionnement produit novateur, sur les marchés non-interconnectés notamment».

