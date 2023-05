AgnÃ¨s Pannier-Runacher ouvre ce mardi matin 23 mai les Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, participe à la session d’ouverture de la 24ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique. Cette édition 2023, intitulée « Agir ensemble vers la neutralité carbone en 2050 », accordera une large place à l’importance du collectif et au « faire » ensemble, autour d’une programmation composée de débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites. Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs – sont attendus au Palais des Congrès de Bordeaux, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de l’adaptation au changement climatique. L’ouverture de ces Assises sera l’occasion, pour la ministre, de revenir sur la stratégie énergétique qu’elle déploie depuis la création du ministère en mai 2022, dans le cadre de la planification écologique portée par la Première ministre.