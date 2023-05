Butagaz officialise l’acquisition du spécialiste de l’énergie photovoltaïque sur grandes toitures O’SiToiT

Après avoir investi dans les entreprises Soltéa et Solewa en 2021 et acquis la société française Sys EnR fin 2022, Butagaz, fournisseur multi-énergies et multi-services, ajoute O’SiToiT, spécialiste du photovoltaïque sur grandes toitures à son groupe d’experts en solaire photovoltaïque. Cette nouvelle acquisition renforce l’ambition du Groupe dans l’énergie solaire photovoltaïque ainsi que ses engagements dans la décarbonation et la transition énergétique de proximité.

Ancré dans les territoires français depuis 90 ans, Butagaz est convaincu du rôle majeur que l’énergie solaire photovoltaïque joue dans la transition énergétique en France. En 2017, le Groupe a entrepris un virage stratégique pour devenir un fournisseur multi-énergies et multi-services en investissant dans des solutions énergétiques innovantes et plus respectueuses de l’environnement.

Butagaz franchit une nouvelle étape dans le développement de son offre d’énergie solaire

Déjà associé aux entreprises Soltéa, Solewa et Sys EnR dans le cadre du développement de l’offre d’énergie photovoltaïque sur le territoire français, Butagaz confirme son engagement à favoriser la transition énergétique à son échelle et celle de ses clients. Il s’agit du quatrième investissement du

Groupe en matière d’énergie solaire. Dans la continuité de ses ambitions, cette étape consolide son expertise en faveur de ses 5 millions de clients, pour les accompagner dans l’installation de solutions énergétiques durables. « Depuis plusieurs années, nous développons nos offres vertes pour répondre aux besoins de nos clients professionnels et particuliers sur l’ensemble du territoire. C’est avec une grande joie que nous accueillons les équipes de O’SiToiT au sein de notre Groupe ! Nos expertises sont complémentaires et renforcent notre stratégie de développement dans le domaine de la transition énergétique de proximité́ et en particulier du solaire photovoltaïque » affirme Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz.

Une entreprise experte au service de la transition énergétique des professionnels et des particuliers sur le territoire français

Fort de 14 ans de savoir-faire, l’entreprise locale O’SiToiT, située en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté, propose son expertise pour optimiser les coûts énergétiques des bâtiments grâce à l’énergie solaire. Au quotidien, les 25 salariés de l’entreprise développent, construisent et maintiennent des centrales photovoltaïques sur bâtiments industriels, agricoles, logistiques et tertiaires, en revente totale ou en autoconsommation avec ou sans revente de surplus. Cette acquisition confirme l’ambition de Butagaz de renforcer sa présence dans les territoires français en co-construisant son développement avec des experts reconnus au niveau local. Ensemble, Butagaz et O’SiToiT proposent des solutions optimales sur les plans techniques, réglementaires, et financiers afin de réduire les coûts énergétiques de leurs clients et d’améliorer la compétitivité à l’aide de l’énergie solaire. « Dans le contexte énergétique actuel, il est nécessaire de mener des actions efficaces, fiables et pérennes pour nos clients professionnels. Grâce à ce partenariat, nous allons faire rayonner le savoir-faire de O’SiToiT, accélérer notre développement et étendre notre territoire, au service de la transition énergétique. Rejoindre l’entité solaire du groupe Butagaz est une garantie pour nous d’accéder à une expertise de pointe et une avancée dans le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs. Nous sommes donc ravis de nous associer au Groupe et d’accomplir ensemble de grandes étapes vers une énergie décarbonée » déclare Bruce Febvret, fondateur et directeur général de O’SiToiT.

Une entité solaire à 200 collaborateurs et près de 100 millions d’euros de CA

Cette nouvelle association Butagaz et O’SiToiT s’inscrit dans une stratégie de développement à l’échelle nationale d’offres solaires, déjà composée de trois entreprises (Soltea, Solwea et Sys Enr) qui connaissent une croissance très forte. Avec O’Sitoit, l’activité solaire photovoltaïque comptera près de 200 collaborateurs répartis sur la majeure partie du territoire français, unis par le souci de la sécurité, la qualité et la proximité, et représentant près de cent millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour diffuser leur expertise au plus près des clients et territoires, ces sociétés prévoient de passer de 7 à 13 agences régionales cette année.