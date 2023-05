Ludovic Izoird, ex Tenergie, rejoint le tour de table dâ€™Elyse Energy et devient associÃ© en charge des opÃ©rations

Elyse Energy, PME industrielle pionnière des molécules bas-carbone, a annoncé ce lundi 22 mai dernier l’arrivée au capital de l’entreprise de Ludovic Izoird, à travers sa société Horize SAS. Ludovic était précédemment vice-président du groupe Tenergie. Il devient associé en charge des opérations.

Ludovic Izoird, entrepreneur reconnu de la transition énergétique, rentre au capital de la société Elyse Energy, et devient associé en charge des opérations aux côtés de Pascal Pénicaud, Cédric de Saint-Jouan, Benoit Decourt et Stéphane Guillard. Ludovic débute sa carrière chez Tenergie, acteur indépendant des énergies renouvelables en France, dès sa sortie de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Il commence comme ingénieur bureau d’études avant de gravir les échelons jusqu’à devenir vice-président à l’innovation et à la stratégie en 2020, après avoir occupé les fonctions de Directeur des opérations (2014) et de directeur général adjoint (2016) de l’entreprise. Ludovic Izoird reste aujourd’hui associé de Ténergie.

Au sein d’Elyse Energy, Ludovic devient associé en charge des opérations, en France, en Espagne et au Portugal. Au côté des équipes développement et opérations, il sera le garant de la mise en oeuvre du plan stratégique de déploiement des projets de e-méthanol et de carburants d’aviation durables du portefeuille d’Elyse Energy. Il apporte ses compétences et son expérience réussie en matière de développement, construction et opération de grands projets énergétiques.

« Après plus d’une décennie à travailler sur le déploiement des énergies renouvelables en France au sein de Tenergie, je suis ravi de pouvoir entamer cette nouvelle aventure professionnelle et humaine au service de la décarbonation de l’économie. Rejoindre Elyse Energy, c’est rejoindre une équipe motivée et engagée dans la production de molécules bas-carbone afin d’offrir des solutions concrètes aux acteurs de l’industrie, de l’aérien et du maritime. » précise Ludovic Izoird.

« A titre personnel mais aussi en tant que président d’Elyse Energy, je suis ravi d’accueillir Ludovic Izoird parmi nous. Après presque dix ans à travailler ensemble main dans la main chez Tenergie, je suis convaincu qu’il saura apporter toutes ses qualités professionnelles et personnelles pour faire grandir l’entreprise et mener à bien nos programmes industriels. Bienvenue, Ludovic ! » assure Pascal Pénicaud, Président d’Elyse Energy.

Sur le plan organisationnel, les opérations étaient jusqu’à présent rattachées au périmètre de Benoît Decourt, co-fondateur, qui prend désormais en charge le développement des produits d’Elyse Energy auprès des grands comptes, les relations institutionnelles et la performance environnementale, en qualité d’Associé Produits, Durabilité et Affaires Publiques. Les autres associés conservent des fonctions inchangées.

Encadré

Quid d’Elyse Energy ?

Implanté à Lyon, Marseille, Paris, Artix, Madrid et Lisbonne, Elyse Energy est un producteur de molécules bas-carbone et de e-carburants à travers le développement et l’opération d’usines d’hydrogène vert et de e-fuels (e-méthanol et SAF). Créée en 2020, Elyse Energy entend fournir des solutions concrètes et des carburants neutres pour les secteurs de l’aérien et du maritime, mais aussi des intermédiaires pour l’industrie et la pétrochimie. Elyse Energy s’appuie sur une équipe d’experts des technologies de l’hydrogène et de la valorisation du carbone, de spécialistes des financements et du développement de grands projets énergétiques, tous engagés dans la transition vers une énergie respectueuse de la nature et du climat.