AG Real Estate va rÃ©aliser la plus grande toiture PV d’un bÃ¢timent logistique sur sa plateforme HAVLOG de 92 000 mÂ²

Lauréat de l’Appel d’Offres CRE4.12 le 11 juin dernier, AG Real Estate a confié à Urbasolar la conception, la construction ainsi que l’exploitation de la centrale solaire de son bâtiment HAVLOG, la plus grande plateforme logistique construite en blanc en France et bientôt la plus grande toiture photovoltaïque d’un bâtiment logistique.

Située sur les communes de Sandouville et de Saint-Vigor-d’Ymonville, HAVLOG bénéficie d’un emplacement stratégique dans le Parc Logistique du Pont de Normandie 3 (PLPN3) au sein du port du Havre, à proximité directe de son terminal multimodal. Cette plateforme à la surface exceptionnelle de 92.000 m2, illustre l’ambition d’AG Real Estate d’investir dans des bâtiments respectueux de l’environnement.

7 MWc en toiture

« En tant qu’acteur immobilier ayant fait du développement durable une de nos priorités, nous nous engageons depuis plusieurs années à intégrer des installations photovoltaïques sur nos constructions afin de réduire leur empreinte carbone et tendre vers l’autoconsommation. Cette opération d’envergure réalisée sur HAVLOG avec URBASOLAR représente à ce jour la plus grande surface de production solaire installée par AG Real Estate. » explique Thibault Delamain, Directeur Général d’AG Real Estate France en charge de l’Investment & de l’Asset Management. La centrale solaire sera équipée de 18 500 modules et développera une puissance de 7 MWc, la production annuelle attendue, 7 050 MWh, permettra de couvrir la totalité des besoins en électricité des habitants des deux communes sur laquelle elle se situe.

Logistique et photovoltaïque, ça matche !

« Nous nous réjouissons d’un tel partenariat, qui témoigne une nouvelle fois de l’excellence technique et du savoir-faire du groupe Urbasolar, principal opérateur français pour ces applications de très grandes toitures photovoltaïques. Le photovoltaïque représente l’opportunité pour le secteur logistique d’atteindre des référents environnementaux parmi les plus exigeants et de contribuer significativement à la lutte contre le changement climatique. Le groupe Urbasolar, se mobilisera pour permettre l’émergence de tels projets exemplaires » déclarent Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu, co-fondateurs et dirigeants du groupe Urbasolar.