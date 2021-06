LETâ€™S TALK ENERGY 2021 : les experts SMA prÃ©sentent de nouvelles solutions Ã©nergÃ©tiques

Lancement d’une nouvelle saison pour le format LET’S TALK ENERGY de SMA. En direct du nouveau studio SMA implanté à Niestetal, les experts présenteront cet été et à l’automne des solutions énergétiques innovantes destinées aux secteurs résidentiel et commercial ainsi qu’aux centrales photovoltaïques, tout en interagissant avec le public. Calendrier de l’opération !

Le coup d’envoi a lieu cette dernière semaine de juin. L’accent sera mis sur la gestion de l’énergie, les solutions d’autoconsommation conçues pour les installations de plus de 20 ans ainsi que l’intégration de systèmes de stockage à batterie dans les centrales photovoltaïques. En septembre aura lieu la première mondiale du nouvel onduleur hybride de SMA, le Sunny Tripower Smart Energy, et octobre sera entièrement consacré aux solutions SMA pour la technologie d’avenir qu’est le « Power-to-Gas ».

« Nous nous réjouissons de pouvoir rencontrer nos clients, nos installateurs partenaires et nos invités lors des quelque 40 événements numériques et de présenter nos nouvelles solutions énergétiques et produits pour tous les domaines d’application », déclare Boris Wolff, Executive Vice President Sales, Service and Marketing chez SMA. « Nous célébrons cette année un anniversaire qui nous empli de fierté : 40 ans d’innovation et de passion pour les énergies renouvelables, mais aussi et surtout de collaboration étroite avec nos clients et partenaires qui ne cessent de nous inspirer. Ensemble, nous continuerons à façonner la transition énergétique et à faire progresser le succès des énergies renouvelables à l’échelle mondiale. »

Juin : gestion de l’énergie et système de stockage à batterie pour une autoconsommation accrue

Pour les installations de plus de 20 ans qui ne bénéficient plus depuis début 2021 de subventions publiques selon la loi sur les énergies renouvelables (EEG) en Allemagne, SMA présentera des systèmes et des solutions qui permettent aux propriétaires d’installation d’utiliser l’énergie solaire autoproduite en autoconsommation. L’accent est mis sur la connexion intelligente de l’installation photovoltaïque au réseau, du système de stockage à batterie, de l’infrastructure de recharge pour l’électromobilité et de la production de chauffage basée sur l’électricité pour une solution énergétique complète.

Septembre : le Sunny Tripower Smart Energy offre un confort maximum aux propriétaires d’installations photovoltaïques

La première mondiale du nouvel onduleur hybride de SMA est prévue pour la fin de l’été. Le Sunny Tripower Smart Energy triphasé vient compléter le portefeuille de solutions SMA Energy System Home. Doté de deux MPP Trackers, il est idéal pour les nouvelles installations résidentielles à couplage DC, compatible avec les batteries haute tension des principaux fabricants et dispose d’une alimentation de secours directement intégrée. Les services et solutions logicielles intégrés assurent un confort d’utilisation maximum et la plus haute sécurité. La surveillance automatique des onduleurs SMA Smart Connected pour un service technique rapide en cas de dysfonctionnement est également comprise.

Octobre : applications Power-to Gas pour la transition énergétique

L’automne sera consacré aux solutions SMA pour la production d’hydrogène sans émission. SMA présentera une gamme de solutions performantes d’approvisionnement énergétique pour les électrolyseurs. Les solutions d’alimentation électrique peuvent être utilisées comme système clé en main pour convertir du réseau moyenne tension en courant DC, nécessaire pour l’électrolyse. Les domaines d’application sont multiples et servent essentiellement pour l’heure à l’alimentation des stations-services d’hydrogène ainsi qu’au stockage d’énergie éolienne excédentaire pour une utilisation lors des périodes sans vent. SMA travaille en coopération avec les principaux fabricants d’électrolyseurs.