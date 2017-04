Accords de Paris : une matinÃ©e d'Ã©changes avec Brigitte Collet pour se positionner sur des initiatives COP 21

Brigitte Collet, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques participera à une matinée d’échanges avec les entreprises françaises du secteur des énergies renouvelables sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris. La rencontre est prévue pour le 28 avril 2017 de 9h15 à 12h45, au centre de Conférences Ministériel à Paris 15ème. Cette journée abordera notamment l’état d’avancement des initiatives lancées pendant la COP 21 à savoir l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables (AREI), Alliance Solaire Internationale, Mission Innovation et la place du secteur privé français des EnR dans ces programmes.

