ABB prÃ©sente sa nouvelle gamme unifiÃ©e d'onduleurs rÃ©sidentiels Ã©volutifs

L’UNO-DM-PLUS d’ABB est un onduleur monophasé intelligent d’une puissance comprise entre 1.2 et 5kW permettant aux particuliers d’accéder gratuitement à leurs données de production via le cloud Aurora Vision. Comme ses prédécesseurs PVI ou UNO, il permet aux modules photovoltaïques de produire un maximum d’électricité grâce à ses 2 MPPT performants. Son écran et son interface intégrée le rapproche de l’utilisateur final et des usages, comme l’autoconsommation. Enfin, la norme NF C15-100 A5 permet de profiter de l’ensemble de la gamme UNO-DM-PLUS sans risque de disjonctions intempestive.

Grâce à ses fonctionnalités de connectivité sans fil, l’onduleur lance le processus de mise en service automatique dès son installation. La solution de connectivité de l’UNO-DM-PLUS lui permet d’intégrer certaines fonctionnalités propres aux réseaux intelligents, comme le contrôle dynamique de l’injection d’électricité dans le réseau, et emploie des protocoles de communication ouverts, compatibles SunSpec, afin de suivre l’évolution des codes réseau et de conserver un haut niveau d’interopérabilité intrinsèque avec les autres dispositifs du système.

« L’évolution des exigences du réseau s’accompagne d’une hausse de la demande d’onduleurs intelligents, capables de se mettre à jour automatiquement et de s’adapter à de nouveaux besoins en utilisant des fonctionnalités de mise à jour logicielle à distance, » explique Cesare Lancini, directeur des produits résidentiels du PG Solar. Le produit bénéficie ainsi d’une durée de vie prolongée et son installation, son utilisation et sa maintenance sont amplement facilitées. »

Pour ABB, l’évolution de ses onduleurs constitue une nouvelle étape sur la voie de l’Internet des objets, des services et des personnes (IoTSP) : en effet, tous les logiciels de service sont intégrés à l’onduleur et accessibles sans fil depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone. Les avantages sont considérables en matière de coûts, de surveillance, de contrôle et de maintenance. Sur le plan purement physique, l’UNO-DM-PLUS a également été rationalisé, dans un souci de fiabilisation, en réduisant le nombre de composants utilisés. Il est ainsi plus compact et plus léger que ses prédécesseurs. Il est par ailleurs doté d’un double système MPPT (Maximum Power Point Tracker).

Depuis la première génération d’onduleurs résidentiels monophasés introduite par ABB il y a une dizaine d’années, plus de 700 000 unités ont été installées dans plus de 40 pays et totalisent plus de 7 milliards d’heures de service sur le terrain. Point culminant de cette technologie, la nouvelle gamme UNO-DM-PLUS s’adapte parfaitement aux réseaux intelligents modernes.

ABB est un leader mondial dans les technologies de l’énergie et de l’automation qui permet à ses clients dans l’industrie, le transport, les infrastructures et les utilités d’améliorer leurs performances tout en diminuant l’impact de leurs activités sur l’environnement. Le Groupe ABB est présent dans 100 pays environ et emploie près de 135 000 personnes.

