A Hanovre, McPhy exposera pour la 1Ã¨re fois en Europe SimpleFuelTM, la station hydrogÃ¨ne tout-en-un

McPhy présente en avant-première européenne la station hydrogène SimpleFuelTM à l’occasion de la Foire de Hanovre 2017, le rendez-vous mondial N°1 de la technologie industrielle du 24 au 28 avril. McPhy est le distributeur exclusif pour l’Europe de cette solution qu’il a codéveloppée aux Etats-Unis afin de faciliter l’adoption généralisée de la mobilité zéro émission. Compacte et tout-en-un, SimpleFuelTM intègre production par électrolyse, compression, stockage et distribution d’hydrogène. Elle est destinée aux flottes d’entreprises, concessions automobiles, stations-services, plateformes logistiques

McPhy, le concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène pour les secteurs de l’énergie, du transport et de l’industrie, exposera la station hydrogène SimpleFuelTM lors de la Foire de Hanovre 2017 du 24 au 28 avril prochain. Le Groupe, qui a codéveloppé SimpleFuelTM avec ses partenaires américains Ivys Energy Solutions et PDC Machines, en assure la production dans son usine de San Miniato (Italie) et la distribution exclusive en Europe. Les précommandes sont ouvertes pour de premières livraisons fin 2017.

Pour valoriser les surplus d’énergie solaire

SimpleFuelTM est une solution clé en main, compacte et compétitive. Véritable hub énergétique, elle intègre production par électrolyse, compression, stockage et distribution de 5 à 10 kg d’hydrogène par jour à une pression maximale de 700 bar. En janvier dernier, le Département de l’Energie (DOE) américain a remis le 1er Prix de 1 M$ de la compétition H2 Refuel H-Prize à SimpleFuelTM. Cette compétition, organisée par la Fondation d’Education sur l’Hydrogène (HEF), avait pour objet de favoriser le développement d’un équipement de recharge hydrogène léger et compétitif destiné à accélérer le maillage du territoire américain en infrastructure hydrogène et contribuer ainsi à l’adoption généralisée de la mobilité zéro émission.

L’emprise au sol réduite de SimpleFuelTM multiplie ses opportunités d’installation sur tous types de sites, même de petite taille, en extérieur comme à l’intérieur : flottes d’entreprises, concessions automobiles, stations-services, plateformes logistiques « Nous avons travaillé main dans la main avec nos partenaires américains pendant 2 ans au développement technologique et industriel de cette station hydrogène révolutionnaire qui allie performance, compétitivité et accessibilité. Avec SimpleFuelTM, l’hydrogène n’a jamais été aussi simple. Grâce à sa simplicité d’installation, de fonctionnement « tout-en-un » et d’utilisation, SimpleFuelTM va accélérer le déploiement des infrastructures hydrogène. Elle facilitera ainsi l’adoption généralisée de la mobilité zéro émission tout en contribuant à valoriser les surplus d’électricité d’origine renouvelable », conclut Pascal Mauberger, Président-Directeur Général de McPhy.

