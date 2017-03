A Daumazan-sur-Arize (09), le solaire et l'agriculture se complÃ¨tent en parfaite harmonie

Inauguration le vendredi 3 mars dernier de la centrale de Daumazan-sur-Arize, dans l’Ariège par des élus de la région Occitanie et les partenaires d’Arkolia Energies. Cette centrale d’un peu plus de 10 MWc représente un projet emblématique pour le département rural !

A Daumazan-sur-Arize, dans l’Ariège, Arkolia Energies a repris un projet cédé par EDF Energies Nouvelles permettant d’aujourd’hui de redonner une double fonction à un terrain marécageux : la production d’énergie décarbonnée qui permet d’alimenter plusieurs milliers de foyers mais aussi la création d’une zone de pâturage pour un troupeau de brebis d’une bergère du village. Le terrain, situé en sortie du village était en friche et soumis à des inondations du fait de sa nature marécageuse. Difficile d’y projeter des installations sportives ou des logements dans une telle situation. C’est alors, que le Maire de l’époque a été séduit par l’installation d’une centrale photovoltaïque permettant de réhabiliter un terrain « abandonné » tout en faisant un pas supplémentaire dans la production énergétique propre et responsable.

Un élevage bio de brebis au milieu des panneaux

La Mairie de Daumazan-sur-Arize, propriétaire du terrain a signé un bail pour une durée préalable de 20 ans renouvelable avant démantèlement de la centrale. Pendant toute la durée d’exploitation de la centrale, Arkolia Énergies a décidé d’aller encore plus loin, en mettant, gracieusement, à disposition les terres de la centrale pour permettre à une bergère du village de développer son activité Bio. Aujourd’hui, Sabine Leray est heureuse de cette aubaine pour son élevage. Cela lui a permis de diversifier son activité à moindre coût et d’accroitre son élevage en passant de 50 à 150 brebis, de s’occuper d’une dizaine de vaches en complément des cochons noires quelle possédait déjà. Elle vend, directement, sa production sur les marchés et via des AMAP. Un bel exemple de production / consommation en local pour les habitants de la vallée de l’Arize.

Encadré

Les chiffres clés de l’opération

 Puissance : 10,4 MWc

 Surface : 26,5 Ha

 Nombre de modules : 41 354 soit 65 000 m²

 Production totale : 13,2 GWh / an soit la consommation de près de 3 000 foyers

 Durée du chantier : 6 mois

 Mise en service : fin 2014

 Investissement : 11,8 M€

 Débroussaillage : écologique avec 150 brebis

