SOLARWATT poursuit son dÃ©veloppement en France

En 2023, dans un contexte extrêmement porteur pour le développement des énergies solaires dans le mix énergétique, la croissance de SOLARWATT s’est notamment appuyée sur l’évolution de ses solutions en faveur de la neutralité carbone et en adéquation avec les défis de décarbonation, ainsi que le renforcement de son réseau d’installateurs partenaires à travers tout le territoire. Détails ! SOLARWATT, un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques et de batteries solaires, développe, produit et distribue des solutions solaires complètes intégrant tous les composants d’un système photovoltaïque: panneaux solaires durables, gestionnaires d’énergie intelligents, systèmes de montage et onduleurs. Des changements organisationnels pour accompagner une croissance dynamique « Dans un contexte où l’industrie du solaire a été confrontée à de nombreux défis en 2023, tels que la baisse massive des prix, l’intensification de la concurrence, l’absence d’accompagnement des instances européennes, l’augmentation des prix de l’énergie, … SOLARWATT a maintenu sa progression en se positionnant comme fournisseur de systèmes photovoltaïques complets pour nos clients installateurs. En 2024 et pour continuer de faire face aux défis actuels et futurs, nous avons comme objectif de poursuivre notre développement, notamment grâce au lancement de nouvelles solutions à hautes performances, haut de gamme et bas carbone. Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France. Depuis début 2024, SOLARWATT France réorganise sa gouvernance et ses effectifs en réponse à la forte activité de l’entreprise. Les évolutions marquent une nouvelle étape dans la progression de la société et renforcent l’équipe support et commerciale pour affronter les défis à venir : § Ian Bard devient Directeur Général, supervisant l’ensemble des opérations de la filiale ;

§ Julien Martinez assure désormais le rôle de Directeur Commercial et Stratégie, où il dirige le développement commercial et la réalisation des objectifs de SOLARWATT France ;

§ Cyril Da Silva prend en charge le développement commercial de la région AuRA ;

§ Un nouveau représentant commercial est attendu mi-avril. SOLARWATT a également renforcé sa politique de recrutement avec l’objectif d’atteindre une vingtaine de collaborateurs en France à horizon fin 2024. Une gamme de panneaux élargie La R&D continue d’être au cœur de la stratégie de SOLARWATT, avec le lancement de nouveaux produits innovants pour répondre aux besoins évolutifs du marché et aux exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique.

L’année 2024 sera marquée par le renouvellement de sa gamme de panneaux, avec une initiative majeure : la certification de tous les nouveaux modules selon les critères Bas Carbone de la C.R.E (Commission de régulation de l’énergie). L’ensemble de la gamme dernière génération sera désormais certifié Low Carbon, marquant ainsi l’engagement de SOLARWATT à exercer un contrôle rigoureux sur la fabrication de ses produits et leur empreinte carbone. Les modules sont conçus selon les spécifications développées dans les laboratoires de R&D en Allemagne. La production des modules est ensuite réalisée en Asie, où se trouve une part importante de la capacité de fabrication de la société afin de rester plus compétitif sur un marché requérant beaucoup d’agilité pour un industriel très exigeant.