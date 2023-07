Meyer Burger annonce une installation de production de cellules solaires dans le Colorado

Meyer Burger Technology AG vient d’annoncer l’ouverture d’une usine de fabrication de cellules solaires à haute performance à Colorado Springs, CO. Avec une capacité initiale de 2 gigawatts (GW) de cellules par an, la nouvelle usine fournira exclusivement la production de modules solaires de Meyer Burger à Goodyear, AZ, soutenant le marché nord-américain.

Pour une entrée sur le marché la plus rapide possible, Meyer Burger a sélectionné une ancienne usine de fabrication de semi-conducteurs et conclu un bail à long terme. La production devrait démarrer au quatrième trimestre 2024 et créera plus de 350 emplois directs. L’investissement est soutenu par un crédit d’impôt en vertu de la loi sur l’IRA (Inflation Reduction Act) et mesures connexes, ainsi que le soutien de l’État du Colorado et de la ville de Colorado Springs.

“Made in USA”

En élargissant sa stratégie aux cellules solaires “Made in USA”, Meyer Burger répond aux attentes du marché et aux exigences résultant de nouvelles réglementations aux États-Unis. Récemment, le département du Trésor américain a annoncé des lignes directrices pour la qualification du contenu national. Ces règlements autorisent 10% de bonus de crédit d’impôt à l’investissement (ITC) pour les projets solaires américains. “Meyer Burger croit fermement que les cellules solaires fabriquées dans le pays apporteront une valeur supplémentaire à nos clients, tant en ce qui concerne l’utilisation des meilleurs produits solaires haute performance de leur catégorie “Made in USA” et en termes d’admissibilité à un crédit d’impôt supplémentaire », déclare Gunter Erfurt, PDG de Meyer Burger. Avec un premier objectif de production de 2 gigawatts de cellules et modules solaires aux États-Unis, Meyer Burger est potentiellement éligible à des crédits d’impôt allant jusqu’à 1,4 USD milliards depuis le début de la production en 2024 jusqu’à la fin de 2032.

Déjà de nouvelles opportunités

Dans le cadre de la décision de Meyer Burger de localiser l’installation de cellules solaires aux États-Unis, Meyer Burger reçoit un soutien financier substantiel au-delà des incitations fiscales de l’IRA : la ville de Colorado Springs et l’État du Colorado soutiennent la facilité avec près de 90 millions de dollars, principalement sous la forme de crédits d’impôt, et des tarifs réduits pour l’électricité et l’eau. De plus, les prépaiements pour les modules provenant des partenaires de la distribution et un prêt du département américain de l’énergie (DoE) de plus de 300 millions de dollars devraient contribuer au financement de la croissance de Meyer Burger aux États-Unis. “Notre présence aux États-Unis nous permettra d’atteindre plus rapidement les clients existants et futurs. J’aimerais remercier sincèrement nos partenaires dans l’administration Biden et au Colorado ainsi que nos partenaires de distribution DESRI, Ingka et BayWa pour leur soutien dans l’expansion de nos activités aux États-Unis », déclare Gunter Erfurt. Il ajoute, “Meyer Burger travaille actuellement sur des accords de distribution supplémentaires de plusieurs gigawatts aux États-Unis avec de nouveaux clients. Nous explorons déjà des opportunités pour ajouter davantage de capacités de production de cellules et de modules solaires ».

L’Europe pas oubliée

Le calendrier de fabrication accéléré aux États-Unis a été rendu possible par la réorientation des équipements initialement destinée à l’expansion des cellules solaires de 2 gigawatts précédemment annoncée au site de Thalheim à Bitterfeld-Wolfen, en Allemagne. Cet équipement sera installé à l’usine de Colorado Springs afin de respecter la date d’achèvement prévue de l’usine de cellules en 2024. Une extension de plusieurs gigawatts à Thalheim est prévue ultérieurement dans le cadre du succès de la candidature de Meyer Burger au Fonds européen pour l’innovation. Des conditions de marché favorables en garantissant des règles du jeu équitables pour les fabricants solaires européens grâce à un soutien continu de l’industrie et de la politique du marché dans l’UE sont un préalable à de tels investissements. « Meyer Burger est une force motrice pour l’expansion de l’énergie solaire aux États-Unis ainsi qu’en Allemagne et Europe », a déclaré Erfurt. « Nous serions ravis de jeter les bases d’un partenariat pour une énergie solaire transatlantique et développer également notre fabrication en Allemagne et dans l’Union européenne à l’avenir. En Allemagne, l’entreprise participera donc au récent appel à manifestation d’intérêt du gouvernement pour une renaissance de l’industrie photovoltaïque.