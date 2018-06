5Ã¨me forum de la Transition Ã©nergÃ©tique de Perpignan MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole

Ce jeudi 14 juin 2018 aura lieu à Saint-Nazaire dans les Pyrénées-Orientales le cinquième forum de la Transition énergétique organisée par Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Un événement récurrent pour étayer l’objectif de territoire à énergie positive à horizon 2050 !

LA première conférence-débat qui aura pour thème : « Enjeux état, région, Ademe, PMM, communes, citoyens » verra intervenir Dominique Schemla, Vice-président PMM, Agnès Langevine, Vice-présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Henri Got, Président du C2D, PMM, Didier Kruger, Directeur de la DREAL Occitanie ainsi que Frédéric Guillot, Directeur Régional Délégué, Ademe Occitanie. André Joffre, Président du pôle de compétitivité DERBI, clôturera le débat en tant que «Grand témoin». S’en suivra un focus sur l’objectif Territoire à énergie positive 2050. L’après-midi sera consacré à des ateliers « des acteurs vers pactes 21 ».

A 17h00, la journée se clôturera par un rdv éco-citoyens avec une conférence de Carine Dartiguepeyrou, politologue prospectiviste consacré aux « leviers culturels de la transition énergétique et sociétale ». La transition énergétique est souvent abordée par la lunette législative et technique alors même qu’elle relève avant tout des femmes et des hommes, de leurs valeurs et aspirations, de leurs comportements comme de leurs envies. Quels sont les leviers culturels de la transition énergétique ? En quoi permettent-ils de redonner du souffle à la transition écologique et sociétale que nous vivons ?