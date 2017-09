3Ã¨me Ã©diton de Green IT Day, le 3 octobre Ã  Montpellier : le numÃ©rique durable en 2030

L’Espace Capdeville de Montpellier accueillera le 3 octobre prochain la 3ème édition de Green IT Day organisée par le cluster French South Digital et le pôle de compétitvité DERBI et consacrée cette année à la prospectice autour du thème : « Le numérique durable en 2030 ». Pour un numérique éco-conçu, soutenable, accessible, sécurisé, fiable, transparent et éthique ! Ce thème fera l’objet d’une table ronde dans la matinée suite à des interventions consacrées aux enjeux environnementaux du numérique et à l’herméneutique du baromètre des pratiques Green It.

L’après-midi, des experts et des intervenants spécialistes seront réunis au sein de deux ateliers Green for IT et IT for Green. Green For IT sera l’occasion, à travers des retours d’expériences, d’analyser les bonnes pratiques à àmettre en place pour réduire l’empreinte environnementale des systèmes d’informations et services numériques. Quant à l’atelier IT for Green, à l’heure où la transformation digitale modifie les process et disrupte de nombreux secteurs d’activités, il permettra d’évaluer les effets de cette mutation sur les impacts environnementaux et dans l’atteinte des objectifs fixés par la transition environnementale.

« travers FrenchSouth.digital, c’est toute la filière numérique qui s’engage, soutient et accompagne la transition écologique et énergétique des entreprises. La compétitivité et l’attractivité de notre filière en dépendent. Depuis maintenant 3 ans THE GREEN IT DAY est le rendez-vous des acteurs qui s’impliquent dans la société durable et responsable que nous attendons pour 2030« déclare Pierre Deniset Président du cluster FrenchSouth.digital.

De son côté, André Joffre, André Joffre, président du pôle de compétitivité DERBI souligne « Produites localement et génératrices d’emplois non délocalisables, les énergies propres relèvent de logiques plurielles d’économies, d’optimisation et de partage pour une ambition planétaire de lutte contre le réchauffement climatique. Cette transition énergétique que nous sommes en train de vivre sera digitale ou ne sera pas. Les technologies IT représentent un formidable booster pour le déploiement des énergies renouvelables dans toute leur transversalité, des bâtiments résidentiels à la mobilité électrique en passant par l’industrie, le tertiaire ou l’agriculture«.

