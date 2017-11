23Ã¨me Ã©dition de l'Observatoire de l'Ã©nergie solaire PV : les raccordements PV repartent enfin Ã  la hausse

La 23ème édition traite de l’activité des installations photovoltaïques au 2ème trimestre 2017 en France. Et elle est plutôt porteuse de bonnes nouvelles.

« Le redressement des raccordements en 2017 arrive enfin, les projets lauréats de l’appel d’offres AO CRE 3 se raccordent progressivement. L’échéance de la majorité des projets étant à décembre 2017, il est permis de penser que la reprise observée devrait perdurer au moins les 2 prochains trimestres. En revanche, l’incertitude demeure sur le début de l’année 2018, car on peut s’attendre à ce que les raccordements des premiers projets CRE 4 interviennent plutôt sur le deuxième semestre 2018 voire avec un pic en début 2019. Dans ces conditions, l’objectif de 10,2 GW à fin 2018 fixé par Programmation Pluriannuelle de l’Energie, sera difficilement atteignable », déclare Antoine HUARD, Président du think-tank.

Une étude en cours sur le taux de raccordements effectifs

« Ce n’est qu’en mesurant le plus finement possible le taux de succès de chaque appel d’offres que nous pourrons travailler avec les pouvoirs publics afin d’identifier les mesures nécessaires pour améliorer ce taux de succès. Un premier exercice de transparence a été mené récemment par la CRE sur les statistiques des deux premières périodes des AO CRE 4 : c’est un signal positif que nous saluons. Pour l’appel d’offres CRE 3, faute d’information disponible sur les raccordements effectifs près de deux ans après l’annonce des lauréats, une étude a été conjointement menée par Finergreen, Enerplan et France Territoire Solaire pour sonder les acteurs de la filière et déterminer le volume de projets CRE 3 raccordés. Les résultats seront bientôt rendus publics » précise Daniel Bour, co-fondateur de France Territoire Solaire et par ailleurs président d’Enerplan.

NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l'Observatoire n'a pas accès aux données de raccordement et de file d'attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n'étant pas publiées.

Encadré

Les conclusions des experts du du think-tank France Territoire Solaire

Après une année 2016 achevée sur le plus bas volume jamais raccordé depuis 2010 (550 MW) et un 1er trimestre 2017 parmi les pires trimestres jamais observés (82 MW), le 2ème trimestre marque enfin une reprise, avec 220 MW raccordés. Ce chiffre est boosté par le raccordement d’un projet important (50 MW) sur le réseau de transport.

Ce 2ème trimestre est marqué en France :

o par une hausse continue du segment des installations domestiques (<9 kW) avec un niveau assez faible (23 MW),

o par une nouvelle hausse du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW) qui, depuis son décrochage fin 2015, se redresse et s'établit à 37 MW ce trimestre,

o par une hausse sporadique du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 17 MW, segment où les volumes alloués par les vagues d'appels d'offres restent caractérisés par un taux d'abandon d'environ 40%,

o par un « petit » pic de raccordement à 8 MW sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW),

o par une hausse significative du segment des grandes installations (1 MW et +), s'inscrivant à 135 MW ce trimestre et marqué par un raccordement de 50 MW sur le réseau de transport (ce qui signifie que « seulement » 85 MW se sont raccordés sur le réseau de distribution).

