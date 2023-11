Sharp Energy Solutions Europe renforce son engagement en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable

Sharp Energy Solutions Europe réaffirme son engagement en faveur de pratiques commerciales éthiques et responsables par le biais de ses principes RSE, tels que décrits dans le rapport 2023 récemment publié par Sharp Corporation. Ces principes sont issus du rapport inaugural élaboré en 2001 et marquent une étape importante dans le parcours de l’entreprise en matière de développement durable.

Le programme SHARP Eco Vision 2050, dont l’objectif est de parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles d’ici 2050, est un élément important du rapport. Pour concrétiser cette vision environnementale à long terme, Sharp a récemment fixé des objectifs à moyen terme visant à réduire les émissions de CO2 de 40 % d’ici 2030 et jusqu’à 60 % en 2035. Comme indiqué dans le rapport, Sharp mettra activement en œuvre des pratiques durables pour soutenir cette vision écologique, notamment en exploitant davantage de systèmes d’énergie solaire sur ses installations, en développant de nouvelles centrales solaires et en poursuivant la conception de nombreux produits liés à l’énergie solaire en réponse à la demande du marché.

Peter Thiele, président de SHARP Energy Solutions Europe : « Notre développement et l’atteinte de nos objectifs ne peut s’entendre sans le respect des principes RSE. Nous nous engageons à respecter des normes dans le cadre de nos activités et nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils répondent aux mêmes attentes. Nous nous consacrons au développement durable, en défendant les droits de l’homme, des conditions de travail équitables tout en étant le plus écoresponsable possible. Pour nous, une conduite éthique n’est pas seulement une obligation légale, c’est un impératif moral. » Dans cette dynamique, les initiatives de Sharp en matière de politique RSE ont été récompensées et soulignent plusieurs étapes clés du parcours de la marque :

Certification EcoVadis Silver :

Sharp a obtenu cette année la distinction EcoVadis Silver, ce qui témoigne de sa détermination en faveur d’une gestion de haute qualité en matière de développement durable. Ce score souligne la position proactive de l’entreprise en la matière et sa capacité à répondre à la demande croissante d’évaluation des performances en termes de viabilité environnementale de ses partenaires commerciaux.

Amélioration de la note MSCI ESG :

La note MSCI RSE de Sharp est passée de “BBB” à “AA”, reflétant l’impact positif de ses initiatives RSE et la transparence de ses informations. Cette amélioration place Sharp deux rangs plus haut que sa note précédente, illustrant ainsi son engagement résolu en faveur des soins de santé, de la neutralité carbone, d’une gestion centrée sur les personnes et de l’innovation à l’échelle mondiale.

Indice de performance FTSE4Good :

Sharp a été inclus dans l’indice FTSE4Good pour la quatorzième fois consécutive. Cette reconnaissance souligne l’engagement durable de Sharp sur les priorités RSE mondiales.

Ces reconnaissances témoignent de l’approche continue de Sharp en matière de RSE, soulignant la transparence, la durabilité et la conduite éthique que Sharp Energy Solutions Europe défend assidûment.