2016 : avec + 74% de financements Â« climat Â» Proparco est lancÃ©e sur la trajectoire de sa nouvelle stratÃ©gie

A l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, Proparco a rendu publics ses résultats 2016. Avec 1,3 milliard d’euros de financements autorisés, soit une augmentation de 21 % en un an, Proparco confirme sa montée en puissance et poursuit sa trajectoire de croissance pour atteindre ses objectifs 2020.

Pour la seule année 2016, Proparco a engagé 504 millions d’euros de financements « climat », c’est-à-dire pour des projets ayant des impacts positifs sur le climat (énergies renouvelables, efficacité énergétique). Cela représente 39 % de l’activité de Proparco et une augmentation de 74 % par rapport à 2015. Le climat est donc une priorité structurante et le restera puisque Proparco s’est engagée, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, à consacrer 2 milliards d’euros, entre 2017 et 2020, à des projets participant à la lutte contre le changement climatique.

Pour Grégory Clemente, directeur général de Proparco, « ces résultats confirment que Proparco s’est résolument engagée dans une trajectoire de croissance qui lui permettra d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée pour 2020 : doubler les volumes d’engagements financiers pour atteindre 2 milliards d’euros par an et tripler ses impacts en faveur de l’emploi, du climat, de l’accès aux services essentiels et de l’innovation ». 2016 aura également été marquée par l’accession pour la première fois à des fonds de l’Union Européenne pour un projet d’électrification du continent africain et par l’obtention d’une accréditation auprès du Fonds Vert.

Encadré

A propos de Proparco

Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.

Plus d’infos…