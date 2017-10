19 millions d'euros investis via Lendosphere pour la transition Ã©nergÃ©tique

Alors que le financement participatif continue de se démocratiser avec une croissance de 48% entre les premiers semestres 2016 et 2017, Lendosphere vient de dépasser les 19 millions d’euros prêtés depuis sa création en 2014. Plateforme leader de financement participatif dédiée à la transition énergétique, Lendosphere présente quelques chiffres-clés sur le secteur et ses perspectives.

Zéro défaut, zéro retard de paiement sur 19 millions d’euros prêtés

Plus de 19 millions d’euros ont été prêtés via Lendosphere, sous forme de prêt, d’obligations et de minibons, à 70 projets éoliens et solaires. Ce chiffre place Lendosphere en tête des plateformes nationales dédiées à la transition énergétique (plus de 50% du marché au 1er semestre 2017)* et en 3ème position** tous secteurs confondus depuis le début de l’année. ce jour, Lendosphere enregistre un taux vierge de défaut et de retard de remboursement. « Nos analyses approfondies et la qualité des porteurs de projets sélectionnés sont les garantes de ces performances, grâce auxquelles nous bénéficions de la confiance de notre communauté qui compte plus de 6.400 personnes, réparties dans tous les départements de France », souligne Amaury Blais, président de Lendosphere.

La communauté Lendosphere est composée de particuliers âgés de 18 à 85 ans, rurales autant qu’urbaines, effectuant des investissements moyens de 1.146€. D’après les chiffres du blog Argent&Salaire, la communauté de prêteurs Lendosphere (graphique ci-contre) se place en 8ème position, tous secteurs confondus, par sa taille et en 3ème position par sa progression en nombre de prêteurs : + 39% sur l’année 2017.

Appel d’offres : un modèle de financement opérationnel

Le financement participatif dédié à la transition énergétique se trouve à l’aube d’un développement favorisé par le mécanisme de prime inscrit dans les appels d’offres dédiés aux énergies renouvelables. « Jusqu’à 82% des projets lauréats des appels d’offres solaires se sont engagés à faire appel au financement participatif, rappelle Amaury Blais. Nous avons mis en place et testons d’ores et déjà les outils qui permettent d’y répondre, en dette et en capital. » Dans le cas des appels d’offres solaires, on estime un potentiel 100 millions d’euros à lever en financement participatif, sur 3 ans. Pour obtenir cette prime, seuls les riverains des projets pourront participer. Depuis le début de son activité, Lendosphere présente des opérations dont les modalités favorisent l’implication des habitants du territoire du projet.

Jusqu’à 100% de participation locale

Ainsi, 49 projets à enjeu local ont été présentés sur Lendosphere, pour un montant total investi de plus de 9,2 millions d’euros grâce à 9.600 offres effectuées par les membres de Lendosphere. Pour eux, le sens des projets et leur proximité géographique sont des motivations aussi importantes que leur rentabilité. « Ce qui m’intéresse, c’est que ce sont des projets locaux, témoigne Yves Chauvelot, prêteur sur Lendosphere. C’est vraiment l’occasion pour moi de faire changer les choses sur le terrain et d’en être témoin. Ce sont des investissements avec des répercussions positives. » La mobilisation de notre communauté d’investisseurs a même permis de financer certains projets, dans le Rhône et en Ille-et-Vilaine, à 100% grâce aux habitants de ces départements.

