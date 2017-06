17 millions d'euros pour la transition Ã©nergÃ©tique en financement participatif sur Lendosphere

Depuis son lancement en décembre 2014, Lendosphere a permis de collecter plus de 17 millions d’euros pour 62 projets d’énergie renouvelable portés par des entreprises françaises. Lendosphere a également bouclé la plus importante opération de financement participatif en prêt (ou crowdlending) dédiée à la transition énergétique, en atteignant le record de 2,5 millions d’euros grâce à 689 prêteurs. Les perspectives d’évolution sont importantes en France, où le cadre des appels d’offres pour le solaire et l’éolien prévoit un bonus financement participatif.

La conviction des créateurs de Lendosphere, Laure Verhaeghe et Amaury Blais, est simple : « Le financement participatif est une solution d’épargne directe et transparente qui deviendra un outil essentiel pour accompagner la transition énergétique ». Grâce à sa communauté de 5 650 prêteurs présents dans tous les départements de France, Lendosphere a permis de collecter plus de 17 millions d’euros pour des projets d’énergie renouvelable. Pour l’année en cours,

Lendosphere est classée 2eme des plateformes de financement participatif en prêt tous secteurs confondus avec 5,4 millions d’euros prêtés depuis le 1er janvier 2017 (Baromètre Crowdlending.fr, janv.- mai 2017). D’après le Baromètre 2016 du crowdfunding des énergies renouvelables, réalisé par

GreenUnivers et l’association professionnelle Financement Participatif France, Lendosphere a représenté 74 % du financement participatif dédié aux énergies renouvelables. Ainsi, Lendosphere s’affirme aujourd’hui comme le leader du secteur.

2,5 M€ : un record associant particuliers et institutionnels

Bouclée début juin après 45 jours de collecte, l’opération présentée par Générale du Solaire sur Lendosphere a été un record national dans le secteur du crowdlending dédié à la transition énergétique. Elle figure également en 2ème position des collectes de crowdlending en termes de montant, tous secteurs confondus. Deux fonds institutionnels ont participé à cette opération. « Le financement de la transition énergétique nécessite de concilier la capacité d’investissement des institutionnels à la force du nombre grâce au crowdlending. Lendosphere a montré qu’en associant dans des conditions identiques les épargnants français et des fonds institutionnels, le financement participatif est devenu un outil de financement à part entière pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables. C’est une très bonne nouvelle pour notre métier, à l’aube du lancement des opérations dédiées aux appels d’offres dans le solaire et l’éolien », souligne Amaury Blais, président et co-fondateur de Lendosphere.

Qui sont les prêteurs sur Lendosphere ?

La communauté Lendosphere est composée de personnes âgées entre 18 et 92 ans, et les 30-39 ans sont les plus représentés (28 %). Ce sont les 50-59 ans qui ont investi les montants les plus importants, avec un total de plus de 5 millions d’euros. « Je suis d’abord intéressé par le développement des énergies renouvelables, et si en plus ce placement rapporte, pourquoi pas ? Cela me permettra de continuer à investir sur d’autres projets », témoigne Bernard

Garde, prêteur sur Lendosphere. Le record de participation de riverains est de 100%, avec des collectes réservées au territoire d’implantation des projets. Au total, cette participation par les riverains des projets mis en ligne représente un investissement cumulé de 2,3 million d’euros sur Lendosphere.

Aucun retard, aucun défaut

ce jour, les remboursements sur Lendosphere n’ont fait l’objet d’aucun retard ni défaut de paiement, ce qui reste exceptionnel dans le secteur du crowdlending. Ceci s’explique par la solidité des entreprises du secteur des énergies renouvelables sélectionnées par Lendosphere pour leurs opérations de financement participatif (EDF Energies Nouvelles, EDPR, RES, VALOREM, ABO Wind, Boralex, InnoVent, Générale du Solaire etc.). En 2017, Lendosphere continuera de présenter des émissions de minibons et d’obligations, et se positionnera sur le secteur du crowdequity, toujours au service du financement de la transition énergétique et écologique, afin de proposer des opérations dans le cadre des appels d’offres solaires et éolien.

