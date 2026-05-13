‍Grand-Est : acquisition de ECE Photovoltaïque par le groupe Évole Énergies

Le groupe Évole Énergies a finalisé le 1er avril dernier l’acquisition de la société ECE Photovoltaïque, implantée à Rixheim. Spécialisée dans les solutions solaires, l’entreprise alsacienne intervient à l’échelle nationale, sur l’ensemble du territoire français. Une croissance externe pertinente pour Évole Énergies !

Cette opération d’acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe Évole Énergies visant à consolider le marché des énergies renouvelables et à structurer une offre énergétique intégrée, du solaire résidentiel aux projets industriels. Active depuis plus de vingt ans dans le photovoltaïque, ECE Photovoltaïque propose une offre complète, allant de l’étude et du conseil à l’installation, puis au suivi et à la maintenance des performances via des outils de monitoring. L’entreprise accompagne particuliers, entreprises et exploitations agricoles et emploie 25 collaborateurs. Cette intégration renforce les compétences d’Évole Énergies, enrichit son portefeuille de solutions et améliore sa capacité à répondre aux enjeux environnementaux et économiques du secteur. ECE Photovoltaïque s’appuie désormais sur les moyens du groupe pour accélérer son développement commercial et opérationnel. Elle bénéficiera du réseau commercial ainsi que des capacités logistiques et techniques d’Évole Énergies afin de consolider sa présence et d’améliorer sa compétitivité sur le marché français.