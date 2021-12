Q CELLS prÃ©sentera la solution de stockage Q.HOME CORE et un nouveau module Ã  EnerGaÃ¯a

Q.HOME CORE, le tout dernier système intégré d’onduleur et de batterie Q CELLS, sera présenté à l’exposition conjointement avec le nouveau module de type n Q.TRON. L’événement, qui se tiendra à Montpellier, verra aussi Q CELLS exposer son nouveau module solaire à faible empreinte carbone Q.PEAK DUO M-G11.

EnerGaïa revient cette année après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID. Q CELLS, qui participe à la nouvelle édition, a hâte d’accueillir les nombreuses personnes désireuses de retrouver le rythme des affaires les 8 et 9 décembre à Montpellier.

Besoins de stockage des propriétaires.

Le stand Q CELLS (hall B1, B05) présentera le dispositif de stockage le plus récent et le plus intelligent de l’entreprise, le Q.HOME CORE, qui a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de stockage des propriétaires. Il exposera également Q.TRON, son dernier modulaire nouvelle génération, qui tire parti de la technologie de type n Q.ANTUM NEO et marque de nouveaux records en matière d’efficacité solaire. Autre point fort du stand Q CELLS cette année : le nouveau module Q.PEAK DUO M-G11, dont la version à 108 cellules et 400-410 W, qui constitue le dernier module à faible empreinte carbone de l’entreprise fabriqué avec des matériaux pauvres en carbone, a été conçue spécifiquement pour marché français afin de répondre à une forte demande attendue sur le nouveau segment 100-500 kWc. Enfin, l’offre de modules Q CELLS au salon sera complétée par le module Q-PEAK DUO ML-G9+/AC, qui intègre un micro-onduleur Enphase pour offrir au client des rendements exceptionnels tout en permettant aux installateurs une mise en place facile et rapide.

Une voie d’accès plus propre aux énergies renouvelables en France

La Commission française de régulation de l’énergie (CRE) a introduit l’obligation de certification de faible empreinte carbone pour les appels d’offres photovoltaïques à grande échelle. Une mesure saluée par Q CELLS, qui, sur ce point, a toujours répondu présent face aux exigences de la CRE. En effet, Q CELLS a été la première entreprise coréenne à obtenir la certification de faible empreinte carbone en France en 2014. Depuis, Q CELLS a continuellement promu les normes de fabrication respectueuse de l’environnement, en Corée et dans le monde, en devenant membre fondateur de l’Ultra Low-Carbon Solar Alliance (ULCSA) aux États-Unis. Q CELLS a aussi été la première entreprise d’énergie renouvelable à déclarer sa participation au programme coréen RE100. Récemment, la société-mère de Q CELLS Hanwha Solutions a investi dans l’entreprise américaine REC Silicon pour mieux s’assurer un approvisionnement stable en polysilicium produit à l’aide d’une énergie hydraulique propre. Un choix qui, encore une fois, témoigne de l’engagement de l’entreprise à réduire l’empreinte carbone de sa chaîne d’approvisionnement en énergie solaire. Ce type d’effort est à la racine de la philosophie Q CELLS. Au forum EnerGaïa, notre engagement sera en particulier incarné par notre dernier module à faible émission de carbone, le Q.PEAK DUO M-G11. Ce module de 400-410 W, bientôt certifié Certisolis en France, sera mis sur le marché au deuxième trimestre de l’année 2022 afin d’accompagner la croissance attendue du segment solaire 100-500 kWc en France.

Le stockage Q CELLS se renouvelle, et c’est enthousiasmant

Q CELLS se félicite de pouvoir dévoiler au forum EnerGaïa sa nouvelle solution de stockage d’énergie Q.HOME CORE. Le système est disponible en deux versions, l’une hybride, l’autre couplée en courant alternatif. Le Q.HOME CORE H4 se compose d’un onduleur hybride de 4,6 kW et d’un bloc-batterie de 6,86 kWh, tandis que le Q.HOME CORE A4 comprend un onduleur couplé en courant alternatif de 4,6 kW et un bloc-batterie de 6,86 kWh. Le Q.HOME CORE dispose d’une batterie évolutive Q.SAVE permettant d’augmenter la capacité de stockage par incréments de 6,86 kWh et jusqu’à 20,5 kWh, ce qui suffit aisément aux besoins de la majorité des foyers. Avec des modules de batterie Samsung SDI, choisis pour la fiabilité et la sécurité qu’ils permettent au système, Q CELLS offre une garantie complète de 15 ans. Doté d’un interrupteur de transfert automatique intégré, qui transfère l’alimentation du réseau au stockage en cas de panne, le Q.HOME CORE assure un passage sans interruption d’un mode de fonctionnement à l’autre pour un stockage énergétique stable et une consommation continue. L’application mobile Q.COMMAND Home, conçue pour les propriétaires, comprend une fonction d’optimisation dynamique dotée d’un algorithme IA qui surveille les informations météorologiques en temps réel et maximise pleinement le rendement énergétique. Q CELLS fournit également des applications mobiles destinée aux installateurs, Q.COMMAND Go et Pro, pour des mises en service faciles et une maintenance plus aisée. Simple et élégant, facile à installer et à utiliser, Q.HOME CORE offre la tranquillité d’esprit aux propriétaires soucieux de mieux contrôler leur gestion et leur utilisation de l’énergie propre. Des experts seront à la disposition des visiteurs au stand Q CELLS. Ils présenteront les principales caractéristiques du Q.HOME CORE et décriront en détail les avantages spécifiques des versions hybride et couplée en courant alternatif.

Les cellules solaires nouvelle génération arrivent à Montpellier

Q.HOME CORE n’est pas le seul produit nouveau et digne d’intérêt à faire ses débuts européens à EnerGaïa. Q.TRON, le nouveau module solaire le plus avancé de Q CELLS, sera lui aussi présenté à l’exposition. Il promet d’inaugurer une nouvelle ère en matière de performances photovoltaïques.Q.TRON s’appuie sur la nouvelle technologie innovante Q.ANTUM NEO de Q CELLS, qui à l’aide d’un émetteur de puissance NEO combine la couche de passivation et la fonctionnalité d’interconnexion électrique. Utilisant des cellules solaires de type n, cette nouvelle conception permet une passivation et un contact complets en même temps, surmontant ainsi certaines des limitations d’efficacité inhérentes à la technologie PERC et permettant aux modules d’atteindre une efficacité maximale de 22,9 %. La version 120 cellules de Q.TRON fournira une puissance de sortie allant jusqu’à 405 Wp, ainsi qu’une garantie produit et performance de 25 ans. Cependant, la domination actuelle de la technologie PERC sur le marché solaire a peu de chances de s’atténuer dans les prochaines années. Q CELLS présentera donc aussi ses derniers modules PERC à EnerGaïa, dont les nouveaux modèles Q.PEAK DUO-G10 et G11.

Le module solaire Q.PEAK DUO-G10 s’appuie sur les prouesses technologiques de son prédécesseur, le Q.PEAK DUO-G9, et offre plus de puissance grâce aux plus grandes plaquettes M6 (166 mm). Pour les clients souhaitant atteindre une puissance encore plus élevée, Q CELLS a développé le module solaire Q.PEAK DUO XL-G11, dont les plaquettes M10 de 182 mm permettent une puissance de sortie allant jusqu’à 590 Wp. Le Q.PEAK DUO XL-G11 est le premier module Q CELLS à dépasser la barre des 500 Wp, avec une efficacité de 21,7 % et aucun espace entre les cellules. Il s’agit également du plus grand module solaire de Q CELLS à ce jour. Son rendement par surface extrêmement élevé a été rendu possible par la haute performance de la technologie Q.ANTUM bien connue dont l’entreprise est propriétaire. Les visiteurs du stand Q CELLS peuvent également découvrir le nouveau module Q.PEAK DUO ML-G9+/AC, équipé d’un micro-onduleur Enphase Energy IQ 7+™ qui convertit l’électricité solaire en courant continu (CC) au niveau du module, pour une efficacité nodulaire jusqu’à 21,5 %, et contribue à réduire globalement le coût actualisé de l’électricité (Levelised Cost of Electricity, LCOE) pour le client.

Répondre à la demande croissante des propriétaires de véhicules électriques

Stephan Maurel, directeur des ventes Resi, commerciales et institutionnelles en France, a fait la déclaration suivante : « Q CELLS se félicite du retour de l’exposition EnerGaïa cette année. Nous avons de quoi être enthousiastes. Non seulement nous pourrons de nouveau rencontrer de nombreux clients physiquement, mais nous avons également hâte de leur faire découvrir notre toute nouvelle ligne de produits.Q.HOME CORE, qui témoigne de l’engagement Q CELLS à développer en continu des solutions correspondant aux les besoins du client final, arrive sur le marché à un moment idéal pour répondre à la demande croissante des propriétaires de véhicules électriques en faveur de solutions de stockage fiables et conviviales, en France en particulier. Q.TRON, en parallèle, offre aux visiteurs un aperçu exceptionnel du photovoltaïque hautement efficace de l’avenir. » Ce à quoi Laurent Bodin, directeur des ventes aux services publics, ajoute : « Le solaire est aujourd’hui traversé par une tendance de fond. On se sert de panneaux aux cellules de plus en plus larges telles que des M6, plus récemment des M10. Pour répondre à cette demande, Q CELLS a développé les séries Q.PEAK DUO-G10 et G11. Ses cellules plus larges permettent à chaque panneau de produire davantage d’énergie. Ce procédé, couplé à une conception sans espace intercellulaire, permet une efficacité et des performances optimales, en particulier dans le cadre de projets à grande échelle.

En mettant sur le marché des modules certifiés à faible empreinte carbone comme G10 et G11, Q CELLS continue à établir de nouvelles normes en matière d’excellence environnementale, sans compromis sur la puissance ou la performance. »